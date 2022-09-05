الشاي الأسود يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تناول كوبين من الشاي الأسود يوميا على الأقل من شأنه أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال أطباء بريطانيون أشرفوا على الدراسة إن تناول الشاي الأسود يساعد على تخفيض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويقلص بنسبة 13% تقريبا من خطر الوفاة بسبب سكتة قلبية حسب ما أورده موقع أوروبا 1″ الفرنسي، في تقرير له.

وأفادت الدراسة، بأن هناك ارتباطا وثيقا بين مكونات أوراق هذا النوع من الشاي وبين الأدوية التي تستعمل عادة لمرضى القلب والشرايين، وأن الدراسة كانت مصدرا مريحا للبريطانيين الذين يعرف عنهم اهتمامهم بموعد الشاي باعتباره من تقاليد المملكة خصوصا أن البريطانيين هم أكثر الشعوب في أوروبا استهلاكا للشاي.

ويلجأ البريطانيون إلى تناول الشاي ، بدافع العادة لكن أيضا لتحسين صحتهم إذ إن نتائج الدراسة أجراها المعهد البريطاني لأمراض السرطان في لندن أثبتت أن الشاي الأسود على وجه الخصوص كثيرا ما يكون علاجا للعيش لفترة أطول.

ويعتقد الخبراء والأطباء القائمون على الدراسة، أن العيش بصحة أفضل، يتطلب ضرورة شرب كوبين على الأقل من الشاي الأسود يوميا ذلك أن الاستهلاك المنتظم للشاي يؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية مهما كانت درجة حرارة الشاي، وسواء كان مصحوبا بشيء من الحليب أو دونه.

وعلى عكس الشاي الأخضر ، يتم تخمير أوراق الشاي الأسود بالكامل وهو مكمن الفوائد الصحية حيث إنه غني بمضادات الأكسدة وقد ثبت تأثيره الخفيف حسب الدراسة الطبية.

وقال باتريك أساياج رئيس نقابة أطباء القلب في معهد أمراض السرطان البريطاني إن ”الشاي الأسود مفيد جدا من خلال التخفيف والوقاية من خطر حدوث الجلطات، كما أنه يمنع حدوث جلطات في الشرايين التاجية، بالتالي يمنع احتشاء عضلة القلب، لكنه يفتح أيضا الأوعية الدموية الدماغية“.

وأضاف: ”لم نكن نعرف عن هذا التأثير الشيء الكثير، وهذا شكل مفاجأة مقارنة بالأفكار التي تلقيناها سابقا بأن الشاي الأسود الذي يتم تخميره كان أقل نشاطا من الشاي الأخضر كما أن الشاي الأسود من شأنه أن يحد من تكاثر الخلايا السرطانية مع تأثير وقائي ضد الخرف والاكتئاب“، حسب ما أورده التقرير.