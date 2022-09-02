6 فوائد مذهلة لشرب ماء الليمون

ماء الليمون، تقدمه العديد من المطاعم بشكل روتيني، ويبدأ بعض الناس يومهم به بدلاً من القهوة أو الشاي.

ليس هناك شك في أن الليمون مفيد لإضافة نكهة الحمضيات إلى الأطعمة والمشروبات، ولكن هل هناك أي فوائد لإضافة عصير الليمون إلى الماء؟

يحتوي الليمون على عناصر غذائية، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذا فإن القيمة الغذائية لكوب من ماء الليمون تعتمد على كمية عصير الليمون التي يحتوي عليها.

كوب من ماء الليمون يحتوي على 48 غرام ليمون معصور يحتوي على:

10.6 سعرات حرارية

18.6 ملليغرام من فيتامين سي

9.6 ميكروغرام من حمض الفوليك

49.4 ملليغرام من البوتاسيوم

0.038 ملليغرام من الحديد

0.01 ملليغرام من فيتامين B1

0.01 ملليغرام من فيتامين B2

0.06 ملليغرام من فيتامين B5

وتاليا أبرز 6 فوائد لشرب ماء الليمون كما أوردها تقرير لموقع ”هيلث لاين“ المتخصص بالصحة

يعزز الترطيب

تأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء كل يوم، ولكن لا يحب الجميع طعم الماء العادي. قد يساعدك استخدام عصير الليمون لإضافة بعض النكهة إلى الماء على شرب المزيد.

يساعد شرب الماء في منع الجفاف، وهي حالة يمكن أن تسبب:

ضباب الدماغ

تغيرات في المزاج

ارتفاع درجة الحرارة

الإمساك

حصى الكلى

وفقًا لمعهد الطب، تنص الإرشادات العامة على أن النساء يجب أن يحصلن على 91 أونصة على الأقل من الماء يوميًا، ويجب أن يحصل الرجال على 125 أونصة على الأقل. وهذا يشمل الماء من الطعام والشراب.

مصدر جيد لفيتامين C

تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة.

علاوة على ذلك، يلعب فيتامين C أيضًا دورًا في مساعدة جسمك على تصنيع الكولاجين وامتصاص الحديد وإنتاج الهرمونات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم تناول ما يكفي من فيتامين C إلى ظهور أعراض مثل:

زيادة التعرض للعدوى

جفاف الفم والعينين

جلد جاف

إعياء

الأرق

ارتخاء الأسنان

في حين أن الليمون لا يتصدر قائمة ثمار الحمضيات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، إلا أنه لا يزال مصدرًا جيدًا.

سيوفر لك عصر 48 غراما من عصير الليمون في كوب من الماء 21٪ من احتياجك اليومي لفيتامين C.

قد يدعم فقدان الوزن

قد يساعدك شرب ماء الليمون على زيادة كمية الماء التي تتناولها. كثيرا ما يوصى بمصدر موثوق كاستراتيجية لإنقاص الوزن. ومع ذلك، هناك أدلة محدودة لتبرير فاعلية ماء الليمون لإنقاص الوزن.

في دراسة عام 2018 وجد الباحثون أن المشاركين الذين تلقوا تعليمات بشرب الماء قبل تناول وجبة اختبارية تناولوا طعامًا أقل مما كانوا عليه عندما طُلب منهم تناول وجبة الاختبار دون ”الشرب المسبق“ للماء.

عندما شرب المشاركون الماء قبل تناول وجبة اختبارية، لم يشعروا بالشبع بشكل ملحوظ، على الرغم من تناول كميات أقل من الطعام.

خلص مؤلفو الدراسة إلى أن استهلاك الماء قبل الوجبة قد يكون استراتيجية فعالة لفقدان الوزن، على الرغم من أن آلية العمل غير معروفة.

بديل سهل للمشروبات السكرية

المشروبات المحلاة بالسكر، مثل العصير، والصودا، والمشروبات الرياضية، والمياه المحلاة، ومشروبات الطاقة، هي مصدر السكريات المضافة في النظام الغذائي الأمريكي.

ويرتبط شرب هذه المشروبات بانتظام بمجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك:

زيادة الوزن

داء السكري من النوع 2

مرض قلبي

مرض كلوي

مرض الكبد

تسوس الأسنان

التجاويف

النقرس

إذا كنت تبحث بانتظام عن المشروبات المحلاة بنكهة الفاكهة لإرواء عطشك، فإن التحول إلى ماء الليمون يمكن أن يساعدك على تقليل السكر دون التضحية بالنكهة.

منع حصوات الكلى

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون في منع حصوات الكلى. ومن المفارقات أن السيترات، وهو أحد مكونات حمض الستريك، يجعل البول أقل حمضية وقد يؤدي إلى تفتيت الحصوات الصغيرة.

يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة لزيادة درجة الحموضة في البول.

تقترح مؤسسة الكلى الوطنية خلط 4 أوقيات من عصير الليمون المركز بالماء كعلاج غذائي تكميلي إلى جانب أدوية أخرى للوقاية من حصوات الكلى.

قد يساعد على الهضم

قد يساعد شرب ماء الليمون قبل الوجبات في تعزيز وتحسين عملية الهضم. ذلك لأن حامض الستريك الموجود في عصير الليمون يعمل على زيادة إفراز حمض المعدة، وهو سائل هضمي ينتج في المعدة يمكّن جسمك من تكسير الطعام وهضمه.

في دراسة أجريت عام 2021 ، شرب المشاركون 300 مل من الماء أو ماء الليمون قبل تناول وجبات الطعام لمدة 4 أسابيع. جمع الباحثون عينات من البراز قبل فترة الاختبار وبعدها وتم تحليل الجراثيم المعوية للمشاركين.

وجد مؤلفو الدراسة أن تناول ماء الليمون قبل الوجبة يبدو أنه يعزز الهضم ويساعد في نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الواسعة النطاق لفهم آثار ماء الليمون على الهضم بشكل كامل.

كيفية صنع ماء الليمون

لتحضير ماء الليمون، ضع نصف ليمونة في 8 أونصات من الماء الدافئ أو البارد.

يمكنك إضفاء المزيد من النكهة أو تعزيز الصحة عن طريق إضافة: النعناع أو ملعقة صغيرة من شراب القيقب أو العسل الخام أو شريحة من الزنجبيل الطازج أو القرفة أو رشة من الكركم.

يمكنك أيضًا إضافة شرائح من المنتجات الطازجة الأخرى، مثل الليمون الحامض أو البرتقال أو شرائح الخيار. اغسلها جيدًا دائمًا قبل التقطيع.

يعد وجود مكعبات الليمون في متناول اليد طريقة رائعة لإضافة الليمون إلى الماء بسرعة. ما عليك سوى عصر عصير الليمون الطازج في صواني مكعبات الثلج وتجميده. ضع بضعة مكعبات في كوب من الماء البارد أو الدافئ بحسب الحاجة.

يمكنك أن تبدأ صباحك بكوب من ماء الليمون الدافئ، والاحتفاظ بإبريق من الماء مملوء ببعض شرائح الليمون في ثلاجتك للشرب طوال اليوم.

الآثار الجانبية لماء الليمون

يعتبر ماء الليمون آمنًا للشرب بشكل عام، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب الانتباه إليها.

يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي قد يسبب تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل. للحد من المخاطر، اشرب ماء الليمون من خلال ماصة واشطف فمك بالماء العادي بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن ثمار الحمضيات تزيد من إنتاج حمض المعدة، ما قد يسبب حرقة في المعدة لدى بعض الأشخاص.