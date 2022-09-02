أدوية جديدة في طور التجربة قد تغير حياة مرضى الثعلبة

الثعلبة أو ”الحاصة البقعية“ هي مرض يسبب غياب الشعر في منطقة محددة في الفروة غالباً، ولكنها قد تصيب أي مكان آخر في الجسم وقد تسبب تساقطا كاملا في شعر الجسم.

وتصيب الثعلبة، التي لا تفرق بين النساء والرجال، ما يقارب 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة، و147 مليون إنسان في العالم، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتحدث الثعلبة عندما يستهدف الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقطه. ويختلف نوع العلاج اعتماداً على شدة المرض، ولكن لا يوجد حتى الآن علاج شاف للثعلبة.

وتحدد شدة الأعراض نوع العلاج المناسب للثعلبة، ويلعب العمر دوراً عاماً في اختيار العلاج، وللأعراض الخفيفة والمتوسطة، يمكن استعمال الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو القابلة للحقن أو المينوكسيديل الموضعي أو الأنثرالين الموضعي، وفي الحالات الأشد يُستخدم الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم.

دواء ”Olumiant“

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء يسمى ”Olumiant“ لعلاج البالغين الذين يعانون من الثعلبة الشديدة، والدواء هو الآن أول خيار علاجي فموي تمت الموافقة عليه لعلاج الثعلبة.

ويعتبر دواء ”Olumiant“ أول دواء من زمرة مثبطات ”Janus kinase (JAK)“، وأظهر تحسنا واضحا عند الأشخاص الذين يعانون من الثعلبة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ومنذ ذلك الحين حصل على الموافقة الكاملة.

كما نجح هذا الدواء في إعادة نمو عند مرضى الثعلبة بنسبة 50% بعد تجربته لأكثر من 6 أشهر. وتم منح موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد مراجعة نتائج دراستين محوريتين من المرحلة الثالثة التي تضمنت حوالي 1200 مريض بالغ يعانون من داء الثعلبة الحاد.

دواء ”etrasimod“

تقوم شركة ”Pfizer“ بتطوير دواء يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يومياً يسمى ”etrasimod“، وهو مُعدِّل انتقائي لمستقبلات السفينغوزين -1 فوسفات ”(S1P)“.

ويستهدف ”etrasimod“ خلايا معينة في جهاز المناعة، وكانت هذه الزمرة الدوائية تُستخدم لعلاج التصلب المتعدد (MS)، ولا تزال الشركة في منتصف المرحلة الثانية من التجربة، لذلك سينتظر مرضى الثعلبة بضع سنوات قبل أن يصل هذا الدواء إلى السوق.

دواء “CTP-543”

تجري شركة ”Concert Pharmaceuticals“ حالياً المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لدواء يسمى ”CTP-543“. ويعطى عن طريق الفم مرتين يومياً، وتتم دراسته عند البالغين المصابين بالثعلبة المتوسطة إلى الشديدة.

وأبلغ الباحثون عن نتائج المرحلة الأولى من التجربة في مايو 2022. وكانت نتائج دراستهم إيجابية، وقد عانى عدد كبير من الأشخاص الذين تناولوه من زيادة نمو الشعر مقارنةً بالدواء الوهمي (حبة لا تحتوي على دواء).

وإذا كانت نتائج الدراسات القادمة إيجابية أيضاً، تخطط شركة كونسيرتا للأدوية للتقدم بطلب للحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لاعتماد دواء ”CTP-543“ في النصف الأول من عام 2023.

ويؤكد الأطباء على أن العامل النفسي يؤثر بشكل كبير على مرضى الثعلبة، ويعاني 72% من مرضى الثعلبة من ضغوط نفسية، لذا ينصح الأطباء مرضاهم بممارسة الرياضة والابتعاد عن الإجهاد النفسي والعلاقات السامة والتركيز على التسلية والمتعة كجزء لا يتجزأ من العلاج.