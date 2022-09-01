دراسة: الأطعمة المصنعة والسريعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

حذرت دراسة طبية بريطانية من أن الإكثار من تناول البيتزا والأطعمة المعالجة الأخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 29%.

وأشارت الدراسة التي أوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية يوم الخميس إلى أن كثيرا من الأشخاص يفضلون تناول الأطعمة المصنعة والسريعة بما فيها البيتزا والباستا الجاهزة والبرغر وغيرها من الوجبات الدسمة.

وقالت الدراسة التي نشرتها ”مجلة الطب البريطانية“: ”ومع ذلك، فإن هذه الوجبات الجاهزة والأطعمة فائقة المعالجة لها تكلفة، ليس فقط لمحفظة أولئك الذين يشترونها، ولكن في تأثيرها الخطير على الصحة العامة“.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون ما يزيد من احتمالية الإصابة بمجموعة من الحالات التي تؤثر على الجهاز القلبي الوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأنواع أخرى من أمراض القلب.

وبالإضافة إلى نظام القلب والأوعية الدموية، أشارت الدراسة إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان شائع لدى الرجال.

وقالت: ”على وجه التحديد، يحذر العلماء في أبحاث عديدة من أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم – المعروف أيضًا باسم سرطان الأمعاء – لدى الرجال بنحو 29“.

وسلطت الدراسة الضوء على التأثير الصحي طويل المدى لاستهلاك هذا النوع من الطعام وكيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا.

وفي حديثه عن البحث، قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتو لو وانغ: ”بدأنا في التفكير في أن سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يكون أكثر أنواع السرطان تأثراً بالنظام الغذائي مقارنة بأنواع السرطان الأخرى“.

وأضاف: ”اللحوم المصنعة، التي يندرج معظمها في فئة الأطعمة فائقة المعالجة، هي عامل خطر قوي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة أيضًا على نسبة عالية من السكريات المضافة وقليلة الألياف ما يساهم في زيادة الوزن والسمنة التي تعتبر عامل خطر ثابت للإصابة بسرطان القولون والمستقيم“.