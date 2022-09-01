دراسة: قلّة النوم تقتل الرغبة في مساعدة الآخرين

توصلت دراسة جديدة لجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن فقدان ساعة واحدة من النوم يمكن أن يقتل الرغبة في مساعدة الآخرين بما في ذلك العائلة والأصدقاء.

وبحسب نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة ”PLoS Biology“، فإن قلة النوم تضعف المناطق التي تعزز السلوك الاجتماعي في الدماغ، ويمكن للحرمان المستمر من النوم أن يدمر الروابط الاجتماعية.

وقال البروفيسور ماثيو ووكر، المؤلف المشارك في الدراسة، إن الحرمان من النوم بمثابة حافز للسلوك الاجتماعي، مما يقلل من الرغبة الفطرية لدى البشر في مساعدة بعضهم البعض.

ودرس الباحثون سلوك 160 متطوعًا لمعرفة مدى استعدادهم لمساعدة الآخرين من خلال ملء استبيان، شمل سيناريوهات اجتماعية مختلفة على مقياس ”سأقوم بالمساعدة“ أو ”سأتجاهلهم“.

وقارن الباحثون استجابات ذات الأشخاص بعد 24 ساعة دون نوم، حيث كشفت النتائج عن انخفاض الرغبة في مساعدة الآخرين بنسبة 78%.

وأجرى الفريق مسحا للدماغ على المشاركين في الدراسة، حيث وجدوا أن قلة النوم ليلا مرتبطة بنشاط أقل في الشبكة المعرفية الاجتماعية في الدماغ، وهي منطقة تشارك في السلوك الاجتماعي.

وبين البروفيسور ووكر أن ”الحرمان من النوم يقلل من الدافع لمساعدة الآخرين، بغض النظر عما إذا كانوا غرباء أو من العائلة، بعبارة أخرى، تؤدي قلة النوم إلى سلوك اجتماعي له تأثير واسع وعشوائي“.

بدوره قال البروفيسور راسل فوستر، مدير معهد النوم وعلم الأعصاب في جامعة أكسفورد، إن ”هذه الدراسة الأولى التي تظهر بشكل لا لبس فيه أن الحرمان من النوم يمكن أن يقلل من ميل الأفراد لمساعدة بعضهم البعض“.

وأضاف أن ”النتائج لها آثار مهمة على جميع فئات المجتمع، لكن بشكل خاص تلقي الضوء على عمال المرافق الحيوية خلال النوبات الليلية“، مبينًا أن ”غالبا ما يعمل الأطباء والممرضون ورجال الشرطة في هذه النوبات مع نقص النوم، وتكشف نتائج هذه الدراسة أن قدرتهم على المساعدة في الظروف والمتطلبات الصعبة يمكن أن تتأثر بشكل كبير“.