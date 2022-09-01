علاجات واعدة لالتهاب المفاصل التنكسي

يعاني كثير من الأشخاص من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي المزمنة، مثل التهاب الأوتار والتهاب المفاصل، وغيرها التي تؤدي إلى تنكس المفاصل.

ويقدر عدد المصابين بالتهاب المفاصل بحوالي نصف مليار شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث يُصاب هؤلاء بتنكس مفصلي في نهاية المطاف.

لكن الذين تكون لديهم بدانة أو أمراض مزمنة أو كسور أو نشاط بدني ضعيف يُصابون بالتنكس المفصلي في عمر أبكر من غيرهم.

وقد تكون العلاجات المحافظة مثل الأدوية المضادة للالتهابات وإعادة التأهيل فعالة في بعض الحالات، لكنها غير مفيدة في حالات أخرى.

وفي حال فشل العلاجات السابقة، يلجأ الأطباء إلى حقن الكورتيكوستيرويد ضمن المفصل، وغالبًا ما تخف الأعراض المزعجة بعد الحقن بفترة قصيرة، لكن نتائجها لا تدوم طويلًا، وإذا فشلت العلاجات المحافظة، يكون الخيار الأخير هو الجراحة.

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى ”سبيشلسيرجري“ في مدينة نيويورك، أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP تعطي نتائج مبشرة في علاج مرضى تنكس الركبة، فيما أدى حقن البلازما الغنية بالصفيحات لتخفيف الألم وتحسين الوظيفة الحركية لدى أكثر من 73% من المرضى.

وبعد عام واحد من إعطاء حقن PRP بشكل منتظم، قام الأطباء بتقييم غضروف الركبة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، وهو أمر لم يسبق أن قام به الباحثون في الدراسات السابقة.

ويقول هوليس بوتر، رئيس قسم التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى سبيشلسيرجري، وأحد المشرفين على الدراسة: ”في حين أظهرت الدراسات السابقة أن مرضى تنكس الركبة يفقدون ما يقرب من 5% من غضروف الركبة سنويًا، وجدنا في هذه الدراسة الحديثة أن الغالبية العظمى من المرضى لم يحصل لديهم أي خسارة في غضروف الركبة.. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير“.

أول نظام معد للزرع في الركبة

وصممت شركة Moximed نظام Misha المعد للزرع لمساعدة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الخفيف إلى المتوسط في الحفاظ على مفصل الركبة نشيطًا وسليمًا، وهو أول جهاز لامتصاص الصدمات في العالم يُصنع خصيصًا لمرضى تنكس مفصل الركبة.

ويقول الأطباء المشرفون على هذا النظام إنه أظهر القدرة على تخفيف الألم وتحسين الوظيفة الحركية، ومن المحتمل أن يؤخر الحاجة إلى استبدال مفصل الركبة الكامل لدى الكثير من المرضى.

ويوضح الدكتور أنيل رناوات، رئيس قسم الورك والركبة في معهد الطب الرياضي في نيويورك، أن نقص الخيارات بعد العلاج المحافظ يشكل عامل إحباط لمرضى تنكس مفصل الركبة، ويمكننا القول إن نظام Misha سيرفع معنوياتهم بشكل كبير.

علاج تنكس المفاصل من خلال الأنسجة الجنينية

وبدلًا من العلاجات التي تركز على تخفيف الأعراض، سعت مختبرات الطب التجديدي، التي تعتمد على الخلايا الجذعية Regenative Labs إلى استحداث علاج جديد غير جراحي، من استخلاص الأنسجة الجنينية بعد الولادة، وانتقاء أنماط الكولاجين التي تتوافق مع مثيلتها الموجودة في الغضروف المفصلي المتنكس.

وتم تجريب هذا العلاج الجديد، وكانت النتائج متناقضة، لكنها بحسب الأطباء والباحثين المشرفين على التجارب، تشكل أملًا كبيرًا لمرضى تنكس المفاصل، ولا شك في أن التجارب القادمة ستعطي نتائج أفضل.

وريثما يتم اعتماد هذه العلاجات الحديثة، يؤكد جميع الأطباء على أهمية تخفيف الوزن لتقليل الحمل على المفاصل، وضرورة ممارسة الرياضة من أجل تقوية العضلات لتساعد المفصل في عمله بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متنوع والابتعاد عن الأعمال الشاقة والمجهدة.