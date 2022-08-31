دراسة: الحليب يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ذكرت دراسة طبية بريطانية، أن شرب الحليب بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لاحتوائه على مادة تخفض تراكم الصفائح الدموية.

وتمثل السكتة الدماغية حالة طبية طارئة خطيرة، تتطلب علاجًا عاجلاً لكن لحسن الحظ يمكن تقليل خطر الإصابة بالجلطة عن طريق اتخاذ قرارات صحية.

وقالت الدراسة التي نشرتها مؤسسة ”جاست سي بي دي“ الصحية في لندن ”تتميز السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم عن جزء من دماغك، ومن الواضح أن الوقاية خير من العلاج إذ تشير نتائج دراسة أخيرة إلى أن الحليب يمكن أن يقي من هذه الحالة، وسواء كنت تشربه بمفرده أو تضيف القليل إلى الشاي فإن شرب الحليب مفيد للغاية للصحة العامة“.

وفي حين تم ربط هذا المشروب بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب محتواه من الدهون المشبعة، والتي تمثل عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية إلا أن الدراسات الجديدة تتحدى هذا الرأي حسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وقالت الدكتورة ناتالي كوموفا من المؤسسة: ”تشير الدراسات المختلفة إلى أن الحليب يمكن أن يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، التي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2.“

وأضافت: ”الحليب هو أحد منتجات الألبان التي تحتوي على الكازين ما يحسن معدل امتصاص الكالسيوم للمساعدة في تقليل تراكم الصفائح الدموية“.

وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ”صحة المجتمع“ واوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الأربعاء، أن الحليب يساعد بشكل كبير على تقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ولفتت الدراسة إلى أنها استندت إلى تجربة شملت نحو 665 رجلاً في منتصف العمر ، طلب منهم أن يزنوا أنفسهم وأن يسجلوا كمية الطعام التي يتناولونها لمدة سبعة أيام.

وقالت إن فريق البحث تابع عدد حالات السكتات الدماغية وحالات أمراض القلب التي حدثت خلال فترة متابعة استمرت 20 عامًا، مشيرة إلى أن الدراسة وجدت أن أولئك الذين شربوا أكثر من الكمية المتوسطة من الحليب لديهم ”مخاطر أقل“ من الإصابة بالجلطة.