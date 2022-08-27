دراسة: حبوب منع الحمل تثبط "الحماس" لدى السيدات

توصلت دراسة إلى أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل ”أقل حماسًا بست مرات“ من اللواتي لا يستخدمن حبوب منع الحمل.

وأوضحت الأبحاث أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل يفقدن الهرمون الذي يحفزهن أثناء التبويض، حسب تقرير نشرته صحيفة ”إندبندنت“.

ووجدت الدراسة الأولى من نوعها في العالم من جامعة ملبورن، أن السيدات اللواتي لم يستخدمن أي وسائل منع حمل هرمونية، أبلغوا عن زيادة أكبر في دافعهم التحفيزي في وقت الإباضة، مقارنة بالسيدات اللواتي تناولن حبوب منع الحمل.

وأفاد الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية رأين أن دافعهن التحفيزي ”مفقود“ لأنه كان أقل بست مرات من الأخريات.

وأثناء الدراسة، طلب الباحثون من مجموعة من النساء الإجابة على استبيانات منتظمة مصممة لتحديد مستويات دافعهم التنافسي, وتم طرح أسئلة على 278 سيدة في 21 دولة حول احترام الذات والدافع الجنسي والدافع التنافسي على مدار دورة مدتها 28 يومًا.

ومن بين هؤلاء النساء، 192 لا يستخدمن موانع الحمل الهرمونية، بينما كانت 86 منهن يتناولن حبوب منع الحمل أو يستخدمن أشكالاً أخرى من وسائل منع الحمل.

وأوضحت الباحثة الرئيسية ليندسي آرثر هولم أنه: ”على مدى أجيال من النساء، تطورت التقلبات التي تفيد أهدافًا أو نتائج مختلفة. حيث أن الهرمونات تفعل ذلك بأجسادنا“.

كما وجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة ”Adaptive Human Behavior and Physiology Journal“، أن النساء اللواتي لم يتناولن حبوب منع الحملشع رن ”بزيادة في الدافع العام للمنافسة والإنجاز من أجل إفادة الذات“.

بينما لم يتم ملاحظة هذا النمط لدى السيدات اللواتي يستخدمن موانع الحمل الهرمونية.

وهذا يتماشى جنباً إلى جنب مع افتراض العلماء السابق أن السبب الذي يجعل النساء أكثر تحفيزًا خلال وقت الإباضة هو أنهن في ذروة خصوبة.