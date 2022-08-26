دراسة: تناول القهوة الساخنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

كشفت دراسة جديدة أن تناول القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، ولكن في حالة تناولها ساخنة.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن السوائل الساخنة تلحق الضرر بأنسجة المريء، ونصح الخبراء بالانتظار حتى تبرد أكواب القهوة أو الشاي قبل تناولها.

وتعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك أدلة مختلطة على آثارها الصحية، حيث أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن القهوة تقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، بينما وجدت دراسات أخرى عكس ذلك.

وقام الباحثون في جامعة كامبريدج باستخدام نهج إحصائي يعتمد على مقارنة جينات أكثر من 360 ألف شخص في المملكة المتحدة وفنلندا، وربطها بخطر الإصابة بـ 22 نوعًا من السرطان لمدة 11 عامًا.

وقال الدكتور ستيف بورغيس إن البحث في الحمض النووي للمتطوعين يجعل من السهل تحديد ما إذا كانت القهوة هي التي تسبب السرطان على وجه التحديد.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا أكثر تناولًا للقهوة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بثلاث مرات، ولكن لم يتم ربط تناول القهوة بأي نوع آخر من السرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الآثار ربما تكون بسبب تلف الأنسجة الناجم عن السوائل الساخنة وليس القهوة نفسها.

يُذكر أن هذه النتائج تعد متوافقة مع دراسة سابقة أجريت، في العام 2019، وجدت أن تناول الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويعتقد العلماء أن المشروبات الساخنة تقوم بحرق الخلايا الموجودة في المريء، وهو ما يولد التهابًا يضر بالجينات ويسبب السرطان.

وأوضح العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد النتائج، حيث يتم تشخيص حوالي 9300 شخص بسرطان المريء كل عام في المملكة المتحدة، مما يعني أنه يمثل 2 % من حالات السرطان الجديدة.