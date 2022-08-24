للمرة الثانية.. إصابة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن بكورونا

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن بكوفيد-19 مرة أخرى، لكنها لا تعاني من أي أعراض، بينما ظلت نتائج فحوص الرئيس جو بايدن سلبية.

وقالت كيلسي دونوهيو نائبة مديرة اتصالات جيل بايدن في بيان إن فحوص جيل بايدن جاءت إيجابية اليوم، بعد اختبار سلبي في اليوم السابق، وإن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض أبلغت المخالطين لها.

وأضافت: ”لم تظهر الأعراض مرة الأخرى على السيدة الأولى، وستبقى في ديلاوير حيث بدأت الخضوع لإجراءات العزل من جديد“.

وأثبتت الفحوص إصابة جيل بايدن (71 عاما) لأول مرة بكوفيد-19 في 16 أغسطس/ آب، وكانت قد أنهت فترة العزل الأولى في 21 أغسطس/ آب بعد حصولها على دواء مضاد للفيروسات.

وقال البيت الأبيض إن فحوص الرئيس بايدن جاءت سلبية صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس سيضع كمامة لمدة 10 أيام عندما يكون في أماكن مغلقة وبالقرب من آخرين.