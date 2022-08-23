فحص للعين يكشف إصابة الأطفال بمرض التوحد‎‎

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن الكشف عن إصابة الأطفال بالتوحد بواسطة اختبار بسيط للعين متوافر لدى أطباء العيون.

ووجد الباحثون الأمريكيون، أن عيون الأطفال المصابين بالتوحد تستجيب بشكل أبطأ عند تعرضها للضوء الساطع، حيث استغرقت حدقة العين وقتًا أطول للتقلص والعودة إلى حجمها الأصلي.

ويأمل الباحثون بأن يمهد هذا الاختبار الطريق للوصول لطريقة سريعة وسهلة لتشخيص التوحد، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويعتقد الباحثون أن وقت الاستجابة المتأخر يعد علامة على أن الأعصاب في الدماغ لا تعمل بكامل طاقتها ويؤدي التشخيص الأسرع إلى تدخلات مبكرة يمكن أن تحدث فرقًا في قدرة الطفل المصاب بالتوحد على التحدث.

ومن المعروف أن تشخيص التوحد صعب؛ بسبب عدم وجود اختبار طبي، وهو ما يعني أن الأطباء يجب أن يعتمدوا على تاريخ وسلوك نمو الطفل.

وعادة ما يتم تشخيص الأطفال في الولايات المتحدة في سن الرابعة، بينما يتم تشخيصهم في سن السادسة في المملكة المتحدة.

ومن جانبها، قالت جورجينا لينش، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية واشنطن وقائدة البحث، إن التدخل في تشخيص الحالة في وقت مبكر من عمر 18 إلى 24 شهرًا، سيكون له تأثير طويل المدى على النتائج.

وأشارت إلى أن التدخل في الفترة التالية يشكل فرقًا في اكتساب الطفل للقدرات اللفظية.

وقام فريق البحث باختبار عيون 60 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا، ومن بين هؤلاء الأطفال، تم تشخيص 36 طفلًا في السابق بالتوحد.

واستخدم العلماء جهازًا يدويًا يسمى ”مقياس الحدقة“، والذي يصدر ضوءًا ساطعًا وهو متاح لدى معظم أخصائيي البصريات، وتم اختبار عيون الأطفال وقياس انعكاس الحدقة الضوئية، وهو مصطلح علمي يكشف مدى سرعة تغير حدقة العين في شكلها استجابة للضوء الساطع.

وعند تحليل النتائج، وجد الباحثون أن الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من تأخر كبير في الاستجابة، وتستغرق أعينهم وقتًا أطول للتفاعل، وكذلك وقتًا أطول للعودة إلى طبيعتها.

ويعمل الفريق على دراسة جديدة على مجموعة من 300 طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و 4 أعوام، تمكنهم هذه الدراسة من تحديد المعايير الدقيقة للاستجابة المتأخرة التي يمكن أن تحدد الطفل المصاب بالتوحد.