لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا فعال بأكثر من 73% للأطفال دون الخامسة

أظهرت بيانات شركة ”فايزر“ الصادرة اليوم الثلاثاء، أن لقاحها الواقي من كوفيد-19 فعال بنسبة 73.2 % للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، وذلك بعد شهرين من بدء طرح الجرعات لهذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة.

وحصل لقاح فايزر-بيونتك على إجازة لإعطائه للأطفال دون سن الخامسة في يونيو حزيران بناء على البيانات، التي أظهرت أن اللقاح أثار استجابة مناعية مماثلة لتلك التي رُصدت في الفئات العمرية الأكبر سنا.

وأشار تحليل مبكر في الدراسة قائم على عشر حالات ظهرت عليها أعراض كوفيد-19 إلى فاعلية اللقاح بنسبة 80.3% في هذه الفئة، لكن الخبراء حذروا من أن البيانات أولية؛ بسبب قلة عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض.

وكشفت البيانات المُحدثة الصادرة اليوم الثلاثاء، أن 13 طفلا أُصيبوا بكوفيد-19 بعد سبعة أيام على الأقل من تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك مقارنة مع 21 حالة ممن تلقوا علاجا وهميا.

وكانت معظم الحالات ناجمة عن سلالة ”بي.إيه.2“ المتحورة من فيروس كورونا التي كانت سائدة في مارس آذار وأبريل نيسان حين أُجريت الدراسة.

وقالت الشركتان أيضا، إنهما تعدان طلبا للحصول على تصريح أمريكي بإعطاء جرعة تنشيطية من اللقاح لاستهداف سلالة أوميكرون في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاما.