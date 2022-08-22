هل تساعد اليوغا على تخفيف الوزن فعلا؟

في الوقت الذي تكثر الأدلة التي تشير إلى أن تمارين اليوغا تساعد في تحسين التوازن، يوجد القليل من الأدلة لإثبات أن اليوغا محفز حقيقي لحرق السعرات الحرارية.

وفي دراسة واحدة نُشرت في مجلة النشاط البدني والصحة، وجدت الأبحاث أن ممارسة أحد أنواع اليوغا لمدة 60 دقيقة تحرق سعرات حرارية أقل من جلسة المشي على جهاز المشي.

وبالتالي، لن تكون أسلوب التدريب الأكثر فعالية إذا كان الهدف إنقاص الوزن، حسب تقرير نشره موقع ”لايف ساينس“.

كما تشير مراجعة منهجية، نُشرت في الطب الوقائي إلى وجود بعض التغييرات في كتلة الجسم للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن الذين شاركوا في دراسات اليوغا.

ويمكن أن تقلل هذه الممارسة من وزن بعض الأشخاص – ولكن كما هو الحال مع الكثير من برامج التمرين، يعتمد هذا على مستوى لياقتك البدنية، إلى جانب تكرار جلسات اليوجا وشدتها.

كما أظهرت الأبحاث أن اليوغا تخفض معدل الأيض الأساسي وإذا تم تخفيض هذا المعدل، فإن الجسم كله يتباطأ.

وفي دراسة نشرت عام 2006 في الطب البديل والتكميلي وجدت أن معدل الأيض الأساسي انخفض بنسبة 13% لدى الأشخاص الذين مارسوا اليوغا مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوها.

واشتملت الدراسة على أكثر من 100 مشارك مارسوا هاثا يوغا حيث اتبع المشاركون هذا الروتين لأكثر من ستة أشهر.

ووجدت الدراسة أن متوسط الانخفاض في معدل الأيض الأساسي للإناث كان 8% مقابل 18% للرجال.

وقال المؤلف الرئيسي إن التباطؤ الفسيولوجي من اليوغا ”يخلق ميلًا لزيادة الوزن وترسب الدهون“.

وأبرزت الدراسة أن النسبة المئوية للانخفاض في معدل الأيض الأساسي كانت عالية بما يكفي لتعني أن ممارسي اليوجا سيحتاجون إلى طعام أقل وسعرات حرارية أقل.

لذلك إذا استمروا في تناول الطعام كما كان من قبل أثناء ممارسة اليوغا، فسيزيد وزنهم بالفعل.

الليونة

ويعتبر الخبراء أن اليوغا وسيلة لتحسين المرونة، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنها يمكن أن تساعدك أيضًا في بناء (أو على الأقل تحسين) العضلات.

ووجدت إحدى الدراسات أن هناك تحسنًا ملحوظًا في القوة العضلية لدى الرجال والنساء الذين مارسوا اليوغا لكن زيادة قوة العضلات تعتمد بشكل أساسي على نوع اليوغا الذي تمارسه.

كما يشرح الخبراء أن إحدى الطرق التي يمكن أن تساعدك فيها اليوغا على بناء العضلات تكمن في تجربة أشكال مختلفة من الوضعيات تدريجيًا وزيادة مستوى المهارة، وقد تم العثور على هذا من خلال دراسة نشرت في مجلة العلاجات التكميلية للطب.