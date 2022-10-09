دراسة حديثة تخالف النظريات الشائعة لتخفيف الوزن

أظهرت دراسة بحثية جديدة أن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء أصغر قد لا يكون أفضل طريقة لفقدان الوزن، وذلك في نسف للأسطورة الشهيرة المعروفة حول "الإكثار من الفطور والتقليل من العشاء".

ووجدت دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أنهم أحرقوا كمية مماثلة من السعرات الحرارية بغض النظر عن وقت تناولهم أكبر وجبة في اليوم.

وتشير الدراسة إلى أن الحكمة التي تقول إنه لإنقاص الوزن "تناول وجبة إفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير (هي أسطورة)".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الفكرة هي أن استهلاك السعرات الحرارية في الصباح يمنح الجسد مزيدًا من الوقت لحرقها طوال اليوم.

ولاختبار النظرية، وضع الباحثون في جامعة أبردين 30 شخصًا من الجنسين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن على نظامين غذائيين منفصلين يستمر كل منهما شهرًا.

وخلال النظام الغذائي الأول، تناولوا الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في الصباح، وفي النظام الغذائي الثاني تناولوا أكبر وجبة في المساء، حيثُ لم يكن هناك فرق في الطاقة المحترقة أو الوزن المفقود.

وعندما تناولوا وجبة إفطار كبيرة، أبلغوا عن شعورهم بالجوع أقل طوال اليوم، مما يشير إلى أن وجبة الإفطار الكبيرة يمكن أن تظل إستراتيجية جيدة لمراقبي الوزن.

وقالت المؤلفة الرئيسة البروفيسور ألكسندرا جونستون، من معهد رويت في أبردين "نصيحة الإفطار مثل الملك هي واحدة من العديد من الأساطير حول كيفية إنقاص الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية".

وأضافت: "يبدو الآن أن السعرات الحرارية تحترق بنفس الطريقة بغض النظر عن الوقت من اليوم، ومع ذلك، فإن تناول وجبة إفطار أكبر يجعل الناس أقل جوعًا، حتى يتمكنوا من إنقاص الوزن بهذه الطريقة".

وخضع للدراسة، التي نُشرت في مجلة "Cell Metabolism"، مؤخرًا، 16 رجلًا و 14 امرأة بمتوسط عمر 50 عامًا.

ولقياس السعرات الحرارية المحترقة، أعطى الباحثون المشاركين في الدراسة "الماء الثقيل" للشرب، وقاسوا توازن الهيدروجين والأكسجين من الماء في البول بعد ذلك، وذلك للكشف عن كمية ثاني أكسيد الكربون التي فقدوها من أجسامهم، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعدد السعرات الحرارية المحروقة.

وقال البروفيسور جونستون إنه "لا يوجد وقت مثالي لتناول الطعام عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، ولكن الإفطار الكبير قد يساعد في التحكم في شهيتك، والالتزام بنظامك الغذائي عند محاولة فقدان الوزن".