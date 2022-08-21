أنواع من الفواكه الشائعة ترفع نسبة السكر في الدم

نصحت دراسة طبية بضرورة تجنب بعض أنواع الفاكهة، وخاصة: التمور، والعنب، والموز في حال الإصابة بمرض السكري؛ نظرا لاحتوائها على كميات عالية من الجلوكوز.

وتعتبر الفواكه من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية، ليس فقط لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف، ولكنها منخفضة نسبيا في السعرات الحرارية أيضا.

إلا أن الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الأحد، حذرت من أن بعض الفاكهة يمكن أن تشكل خطرا على مرضى السكري.

ويعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة، التي يمكن أن يكون لها آثار على مدى الحياة.

ويتسبب مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني بارتفاع شديد في مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم.

وبالنسبة للمرضى من النوع الأول، يحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون يسمى الأنسولين، والذي يتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

ويعد مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعا، وعادة ما يكون سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم هو زيادة الوزن، أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.

وفي حين أنه يوصى على نطاق واسع بأن يتناول مرضى السكري مجموعة من الفاكهة في نظامهم الغذائي، إلا أنه يجب عليهم أيضا توخي الحذر من الفواكه التي تحتوي على مؤشر (GI) مرتفع، وهو نظام لإظهار مدى سرعة تأثير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على مستوى السكر في الدم عند تناولها بمفردها، وفقا للدراسة.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع ”السكري وعلاجه“ البريطاني، إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من (GI) تتحلل بسرعة كبيرة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

وقالت: ”علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الأنسولين بأنفسهم، يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من (GI) أن تجبر الجسم على محاولة إنتاج زيادة في الأنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول، والنتيجة الشائعة لذلك هي الشعور بالجوع في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، والتي يمكن أن تؤدي إلى اشتهاء المزيد من الطعام.“

وأوضحت الدراسة أن ”الفواكه التي تعتبر مرتفعة بمؤشر (GI) تشمل: الموز، والبرتقال، والمنجا، والعنب، والزبيب، والأجاص، والتمور“، مضيفة أن الفواكه ذات المؤشر المنخفض تشمل: التوت، والخوخ، وفاكهة الكيوي، والجريب فروت.