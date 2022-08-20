كيف تؤثر العزلة الاجتماعية على صحتنا ؟

ترتبط العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة الناتجة عن الإصابة بها بنسبة 30%، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة ”Journal of the American Heart Association“ إلى أن خطر العزلة الاجتماعية، يزداد مع تقدم العمر بسبب عوامل حيوية مختلفة، مثل الترمل أو التقاعد.

وأوضحت الدراسة أيضا أن ما يقرب من ربع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر معزولون اجتماعيا، كما أن انتشار الشعور بالوحدة أعلى من ذلك، حيث تتراوح التقديرات بين 22 و47%.

بالإضافة إلى ذلك، زادت نسب العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، خلال جائحة كوفيد -19، خاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وكبار السن والنساء وذوي الدخل المنخفض.

وقال كريستال وايلي، أستاذ الطب السريري في جامعة كاليفورنيا (سان دييغو) وأحد المشاركين في الدراسة: ”أظهرت أكثر من أربعة عقود من البحث بوضوح أن كلا من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يرتبطان بنتائج صحية ضارة، ونظرا لانتشار الانفصال الاجتماعي، فإن تأثير الصحة العامة كبير جدا“.

واستعرض الباحثون خلال الدراسة، أبحاث العزلة الاجتماعية المنشورة حتى يوليو 2021، لفحص العلاقة بين العزلة الاجتماعية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ.

ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، يرتبط الافتقار إلى التواصل الاجتماعي بزيادة خطر الوفاة المبكرة من جميع الأسباب، وخاصة بين الرجال.

وبالمثل، فإن العزلة والوحدة ترتبطان بارتفاع علامات الالتهاب، فيما الأفراد الذين لديهم عدد أقل من الروابط الاجتماعية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الفسيولوجية للتوتر المزمن.

وأظهرت الدراسة أيضا، أن العزلة الاجتماعية أثناء الطفولة مرتبطة بزيادة عوامل الخطر القلبية الوعائية في مرحلة البلوغ، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السكر في الدم.

وكما أن العوامل الاجتماعية والبيئية، مثل النقل وظروف المعيشة وعدم الرضا عن العلاقات الأسرية والوباء والكوارث الطبيعية، تؤثر أيضا على الروابط الاجتماعية.

وأظهرت بيانات الدراسة أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والمعزولين اجتماعيا، لديهم زيادة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في عدد الوفيات خلال دراسة متابعة مدتها ست سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، كانت معدلات النجاة من قصور القلب لمدة 5 سنوات أقل (60%) بين الأشخاص المنعزلين اجتماعيا، وللمعزولين اجتماعيا والمكتئبين إكلينيكيا (62%)، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم اتصالات اجتماعية أكثر ولا يعانون من الاكتئاب.