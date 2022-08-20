تطوير اختبار للكشف عن الاضطرابات الوراثية للأجنة قبل ولادتهم

طور باحثون أمريكيون اختبارا جديدا يمكّن النساء الحوامل من معرفة ما إذا كان الجنين يعاني من مشكلة وراثية أم لا، بشكل أسرع وأرخص من الاختبارات المتاحة حاليًا.

ويستخدم الاختبار الجديد الذي يعتمد على النمط النووي السريع، عينات من الأجنة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على كروموسومات إضافية أو مفقودة، بدقة تقارب 100% في غضون ساعات قليلة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورغم وجود مثل هذه الاختبارات بالفعل، إلا أنها غالبا ما تكون باهظة الثمن وتستغرق أياما لإعطاء النتائج.

ويقدم هذا الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك النتيجة في غضون ساعات فقط وبسعر قليل مقارنة بغيره.

ويأمل الباحثون في استخدام هذا الاختبار بشكل أكبر، حيث عادة ما يتم إجراء الاختبارات الجينية فقط للنساء اللاتي تعرضن للإجهاض المتكرر أو للأجنة المستخدمة في عمليات التلقيح الصناعي.

وقام الباحثون باستخدام الاختبار على 218 عينة، وتنبأ الاختبار بأن 63 منهم سيولدون باضطراب وراثي من نوع ما؛ والتي تشمل التليف الكيسي ومتلازمة الكروموسوم إكس الهش ومرض فقر الدم المنجلي وغيرها.

يشار إلى أنه تم التقاط هذه العينات من أنواع مختلفة من الأنسجة؛ بما في ذلك الزغابات المشيمية (أجزاء صغيرة من نسيج المشيمة) والسائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين.

وكان الاختبار قادرا على معرفة ما إذا كان الطفل سيولد باضطراب وراثي في كل من الزغابات المشيمية والسائل الأمنيوسي أم لا.

وتمكن الاختبار من تحديد ما إذا كان الاضطراب الوراثي سيحدث أم لا في 99.5 % من الحالات بدقة وبسرعة كبيرة مقارنة بالاختبارات القياسية التي تستغرق عدة أيام.

ويأمل الباحثون في أن يعمل هذا الاختبار على تغيير عملية المسح للكشف عن الاضطرابات الوراثية واكتشافها، وأن يعمل على تبسيط العملية ويجعل عملية التلقيح الاصطناعي أكثر سهولة.