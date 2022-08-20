عشبة القمح يمكنها القضاء على 65 % من الخلايا السرطانية في 3 أيام

أفادت دراسة طبية بريطانية بأن تناول عشبة القمح بشكل منتظم يساعد على الوقاية من مرض السرطان بدرجة كبيرة.

وقالت الدراسة التي نشرتها مؤسسة ”أوريجيم الطبية“ في لندن، إن ”عشبة القمح يمكن أن تقتل 65٪ من الخلايا السرطانية في غضون ثلاثة أيام، عن طريق زيادة مستويات الأكسجين في الدم“.

وأوضحت أن ”السرطان مرض معقد ناجم عن خلل في خلايا الحمض النووي ما يجعل من الصعب احتواء الحالة“.

وأشارت إلى أن ”التشخيص المبكر مناسب للعلاج الحقيقي“، وفق ما أوردت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن لاليس وليامز أخصائية التغذية في المؤسسة قولها: ”اكتسبت عشبة القمح قدرًا كبيرًا من الاهتمام في السنوات الأخيرة؛ لما لها من آثار صحية واسعة النطاق“.

وأضافت وليامز: ”هذه العشبة يمكن أن تؤكل نيئة أو تستهلك في شكل كبسولة، لكنها تستخدم بشكل شائع في شكل مسحوق ويمكن خلطها في بعض السوائل مثل العصائر“.

وتابعت: ”لقد استخدمها المزارعون كعلف للحيوانات لسنوات، لكنها ظهرت أخيرا كطعام خارق نظرًا لفوائدها الصحية الرائعة، إذ تحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتينات ومضادات الأكسدة ومواد فعالة أخرى“.

وأوضحت أن ”هذه العشبة تتمتع بقدر كبير من الفوائد الصحية بفضل مضادات الأكسدة مثل الجلوتاثيون وفيتامين (سي) وفيتامين (هـ)“.

وأردفت أنه ”بمجرد تناولها تعمل مضادات الأكسدة على درء الجذور الحرة في الجسم وتقليل مستويات الإجهاد التأكسدي؛ ما يمنحها دورًا في الوقاية من السرطان“.

وتابعت وليامز: ”بالإضافة إلى ما يقال إنه يحسن المناعة ويقلل الكوليسترول، يشير المزيد من الأبحاث إلى أن عشبة القمح لها خصائص فعالة في مكافحة مرض السرطان“.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار، تبين أن ”عشبة القمح تحفز موت الخلايا وتقلل عدد خلايا سرطان الدم بنسبة تصل إلى 65% في غضون ثلاثة أيام من العلاج“، بحسب الخبيرة.