دراسة: تناول المشروبات الغازية يسبب تأثيرات مدمرة على المخ

وجد فريق من الباحثين أن جعل الفئران تتناول المشروبات الغازية مثل كوكاكولا وبيبسي، تسبب في أضرار لأدمغة الفئران تكفي لإثارة مشاكل في الذاكرة والضعف الإدراكي والاضطراب الخلوي.

ولا تعتبر المشروبات الغازية طعامًا صحيًا، فهي مليئة بالمُحليات؛ الحقيقية والمزيفة، وقد أكدت الدراسات على نطاق واسع أن السكريات مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية تؤدي إلى حالات صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وتسوس الأسنان ومضاعفات أمراض الكبد، على سبيل المثال لا الحصر.

ولكن وفقًا للبحث الجديد، قد يكون الاستهلاك المتسق طويل الأجل للمشروبات الغازية السكرية القائمة على الكولا على وجه التحديد، مرتبطًا بشكل مباشر بصحة الدماغ والأنشطة السلوكية – وعلى ما يبدو، عدم القدرة على الخروج من أي متاهة، في حالة الفئران بالتأكيد.

من أجل دراسة كيف يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا – والتي تم اختيارها للدراسة بسبب انتشارها في العديد من النظم الغذائية البشرية الحديثة – على أدمغة الفئران ، قام العلماء أولاً بتقسيم الفئران إلى ثلاث مجموعات عمرية: شهرين، 8 أشهر، و 14 شهرًا، ثم تم تقسيم كل من هذه الفئات العمرية إلى مجموعات بعضها يشرب الكولا فقط، وأخرى تشرب الماء والكولا معا.

بعد 57 يومًا، أجرى العلماء بعض الاختبارات السلوكية القائمة على اختبارات تخطي المتاهة على القوارض، وبعد عشرة أيام تم قتل الفئران بطريقة رحيمة حتى يتمكن العلماء بعد ذلك من فحص أي اختلافات في أدمغتها.

عند الفحص، كانت القوارض التي تشرب الماء جيدة تمامًا.

خلال الاختبارات السلوكية، وجد العلماء أن معظم شاربي المشروبات الغازية، وتحديداً الفئران من صغار السن التي تتراوح أعمارها بين شهرين و8 أشهر ، كانت ذاكرتها أسوأ، ووظائفها الإدراكية بشكل عام أقل من نظيراتها الطبيعية – ما تسبب في بعض الصعوبات مع تخطي المتاهات.

أكدت نظرة فاحصة على أدمغة الفئران أن مجموعات الصودا تعرضت جميعها لدرجات متفاوتة من الضرر في القشرة الأمامية للمخ ، التي تتحكم في الوظائف العقلية الحيوية مثل الانتباه والذاكرة والتفكير، بالإضافة إلى جزء الحُصين من الدماغ، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في كل من الذاكرة والتعلم.

أما على مستوى البشر ، فقد تم ربط تلف القشرة الأمامية أيضًا بتغيرات الشخصية والاندفاع المفرط، بينما يُعتقد أن إصابة الحُصين تلعب دورًا مهمًا في أمراض مثل القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والفصام وغير ذلك.