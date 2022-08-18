3 أخطاء شائعة تمنع إنقاص الوزن.. ما هي؟

تتعدد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند سعيهم لإنقاص أوزانهم، ولكن الإحباط يجد طريقه إليهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى هدفهم.

ويطرح تقرير نشره موقع ”سي إن إي تي“ أهم ثلاثة أخطاء يجب إدراكها لتحقيق النتائج المطلوبة، وهي:

1- خطة سريعة وغير مدروسة

يجب أن يكون لديك الوعي بشأن عملية فقدان الوزن وإعطاء جسمك الوقت الكافي دون المبالغة بتوقعات سريعة؛ فدون اتباع نهج طويل الأمد لفقدان الوزن، لن تحقق الغاية المرجوة.

وهذا أمر شائع عندما يشرع البعض في اتباع نظام غذائي صارم أو الحميات المبتذلة التي تعد بفقدان الوزن بسرعة.

أما بالنسبة لمعظم الناس، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على جميع مجموعات الطعام وحتى بعض الأطعمة اللذيذة، يعمل بشكل أفضل على المدى الطويل.

ويكمن جزء من إنقاص الوزن الناجح والمستدام – أي فقدان الوزن والحفاظ عليه للأبد – في فهم أن الحميات الغذائية المبتذلة والتمارين الرياضية المفرطة و ”التخلص من السموم“ لا تعمل عادة، بل هي تدوم فقط طالما استمرت قوة إرادتك.

وينصح الخبراء باتباع التوصية العامة لفقدان الوزن بمعدل رطل إلى رطلين أسبوعيا، رغم أن فقدان الوزن الأولي قد يتجاوز ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن جدا، ثم يتباطأ إلى الحد المقترح من رطل إلى رطلين أسبوعيا.

وأظهرت الدراسات أن هذه طريقة فعالة لفقدان الوزن دون فقدان الكثير من الماء أو الأنسجة الخالية من الدهون.

2- عقلية ”الكل أو لا شيء“

يسير الكثيرون وفقا لعقلية ”الكل أو لا شيء“؛ أي القيام بقطع جميع الأطعمة المصنعة (حرفيًا!): لا خبز ولا معكرونة ولا حليب ولا جبن، والاعتماد حصرا على الدجاج والخضراوات والتوت مثلا.

وينطبق مفهوم الكل أو لا شيء على اللياقة البدنية أيضا، فإذا كنت تمارس أكثر التدريبات فاعلية للحصول على الشكل في أقل وقت يسارًا ويمينًا ولكنك لا تشعر بلياقة أو قوة، فربما أنت تقوم بالكثير من التمارين بشكل عشوائي.

بالتالي، يكون التخفيف من حدة التمرين – بشكل غير متوقع – هو الحل لتحسين لياقتك كما أن هذا ينطبق على الصرامة المبالغة في الطعام.

3- مبدأ ”التمرين ينتصر على كل شيء“

يجب أن تكون التمارين الرياضية جزءًا من نهجك العام لفقدان الوزن، لأنها أساسية في إنقاص الوزن، ولكن من الصعب إنقاص الوزن بالتمارين وحدها.

كما قد يؤدي التركيز على التمرين فقط إلى دورة مدمرة من ممارسة المزيد من التمارين لحرق السعرات الحرارية، وتكوين علاقة متوترة مع الطعام والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى توقف فقدان الوزن.

وهناك استثناءات لجميع القواعد: إذ يمكن لبعض الأشخاص، مثل أولئك الذين أمضوا سنوات في اكتساب كتلة عضلية، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وعدم زيادة الوزن – ولكن حتى إذا كان بإمكانك تناول ما تريد وفقدان وزنك أو الحفاظ عليه، فهذا لا يعني إنه صحي لك.

ويمكن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون وبعض الحبوب الكاملة لخدمتك بشكل أفضل من حيث فقدان الوزن بشكل مستدام والصحة.

وهذا طبعا جنبا إلى جنب مع روتين تمارين ثابت، ستختبر فقدانًا مستمرًا للوزن والحفاظ على الوزن بمجرد الوصول إلى الوزن المستهدف.