أفضل الأطعمة لعلاج اضطراب الرحلات الجوية الطويلة‎‎

يعاني الكثيرون خلال السفر على متن الرحلات الجوية الطويلة، من الشعور بالخمول والإرهاق، ويتساءلون عن سبب ذلك ولكن الإجابات تكون متباينة وغير دقيقة لأنهم قد لا يرجعون إلى مصدر المعلومات الصحيح.

وبحسب خبراء الصحة تُعرف هذه الحالة باسم ”اضطراب الرحلات الجوية الطويلة“، وتحدث نتيجة استجابة الساعة البيولوجية لجسم المسافرين مع عبور مناطق زمنية متعددة.

ويؤدي اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى تعطيل قدرتها على التحكم في درجة حرارة الجسم ونشاطه الطبيعي.

الأعراض

وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، صعوبة النوم، والشعور بالتعب والإرهاق والقلق، وضعف التركيز.

وقد يستمر المسافر بعد رحلة طيران طويلة، في المعاناة من قلة النوم، لمدة تصل إلى أسبوع، حتى يتكيف جسمه مع منطقة زمنية مختلفة.

من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الآثار أكبر بكثير من مشاكل النوم، إذ يمكن أن يسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة: عسر الهضم، واضطراب وظيفة الأمعاء، وتقلبات ضغط الدم، والشعور بالضيق العام.

أطعمة تخفف الأعراض

كشف توم بينيت، خبير التغذية في شركة ”ماسل فوود“ البريطانية للمنتجات الغذائية، عن بعض النصائح لتناول أطعمة لذيذة تساعد في معالجة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وهي:

اللوز والكاجو والفول السوداني

وهي مكسرات غنية بالزنك والمغنيسيوم، المهمين في الحصول على الاسترخاء وتحسين النوم.

وأوضح بينيت، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن هذه المكسرات تحتوي أيضًا على هرمون الميلاتونين الطبيعي، الذي يفرزه الجسم في المساء لإعلام العقل أن الوقت قد حان للنوم؛ ما يجعل تناولها ضروريًّا على متن الطائرة في الرحلات الجوية الطويلة.

الفراولة

الحفاظ على الجسم رطبًا هو من أفضل الطرق للتغلب على الخمول الناتج عن اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء طريقة منعشة لإبقاء الجسم رطبًا خلال الرحلات الجوية الطويلة، مثل: الفراولة، والبطيخ، وشرب الكثير من الماء.

وقال بينيت ”هناك طريقة أخرى للوقاية من الجفاف، وهي تناول وجبة خفيفة من الخيار، فهو يتكون من 96% من الماء، كما ويحتوي على مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب“.

الموز

فاكهة الموز مليئة بالبوتاسيوم والسكريات الطبيعية، إذ إنها تعزز طاقة الجسم والتي يحتاجها المسافرون في الرحلات الجوية الطويلة.

وأوضح بينيت، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والسكر، مثل: الموز، يمكن أن تساعد المسافرين خلال الرحلات الجوية الطويلة على إبقائهم مستيقظين، وذلك إذا كانت الساعة البيولوجية لأجسامهم متأخرة.

أطعمة غير مرغوبة

دعا خبير التغذية بينيت إلى ضرورة تجنب تناول القهوة، والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر الصناعي، خلال الرحلات الجوية الطويلة.

وشرح أن تناول الكافيين يمكن أن يفسد العمل الطبيعي لساعة الجسم، كما ويؤدي تناول أطعمة السكر الصناعي بكميات كبيرة، إلى الشعور بانهيار في الطاقة، وذلك بعد فترة قصيرة من تناولها.

وتابع بينيت ”لذلك فإذا كنت تعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، من الضروري تجنب تناول هذه الأطعمة“.