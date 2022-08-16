باحثون: الهربس والجدري المائي قد يسببان الإصابة بــ"الزهايمر"

أضافت تجربة أُجريت على أدمغة نموذجية المزيد من الأدلة إلى الفرضية القائلة بأن الفيروسات المسؤولة عن جدري الماء والهربس يمكن أن تتحد لإحداث مرض الزهايمر.

وبينما لا يزال هذا الادعاء موضع نقاش حاد، يجادل باحثون في جامعة تافتس وجامعة أكسفورد بأنهم أثبتوا أن وجود فيروسين مترادفين يمكن أن يعزز زيادة البروتينات المسؤولة عن سمات الدماغ المميزة لمرض الزهايمر.

لقد حظي الارتباط المحتمل بين فيروس قرحة البرد والهربس البسيط (HSV-1) ومرض الزهايمر بالفعل بالاهتمام على مر السنين، فلم يتم العثور على الحمض النووي الخاص به بكميات كبيرة في أدمغة كبار السن فحسب، بل إن أولئك الذين لديهم جين مرتبط بمرض الزهايمر يمكن أن يكون لديهم خطر متزايد لتدهور الحالة إذا كان لديهم أيضًا HSV-1.

على غرار فيروس الهربس، يمكن لفيروس جدري الماء الحماق النطاقي أن يظل كامنًا في الخلايا العصبية لسنوات، ويظهر لاحقًا في الحياة ليحدث دمارًا.

من المحتمل أن يؤدي الالتهاب الناتج إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، ومع ذلك نادرًا ما يصاب المريض بالهربس الموضعي أكثر من مرة أو مرتين في العمر. كان يعتقد أن التسبب في مرض الزهايمر بالكاد يكفي.

ومع ذلك، هناك أسباب وجيهة للشك في أن الشرطين مرتبطان بطريقة ما. تشير الدراسات السكانية في تايوان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن التطعيم ضد عودة ظهور فيروس الحماق النطاقي يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

للحصول على فكرة أفضل عما يمكن أن يحدث، بنى الباحثون بيئة شبيهة بالدماغ داخل إسفنجة على شكل كعكة يبلغ عرضها ستة ملليمترات مصنوعة من بروتين الحرير والكولاجين، تم ملؤها بالخلايا الجذعية التي نمت إلى خلايا عصبية وظيفية وأنسجة داعمة تسمى الخلايا الدبقية، والتي ساعدت في الحفاظ على الخلايا العصبية حية وبصحة جيدة.

عندما أصيبت أنسجة الدماغ النموذجية بالهربس النطاقي وحده، لم تكن هناك علامات على زيادة في بروتينات الزهايمر المميزة، ولكن إذا كانت الخلايا العصبية تحتوي بالفعل على فيروس الهربس البسيط الخامل، فإن التعرض لفيروس الحماق النطاقي أدى إلى إعادة تنشيط فيروس الهربس.

أعقب هذا الهجوم مزدوج الشقين زيادة كبيرة في بروتينات تاو وبيتا أميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى تباطؤ في إشارات الخلايا العصبية.

تؤكد المهندسة دانا كيرنز، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة تافتس، أنها ضربة واحدة أو اثنتان من فيروسين شائعين جدًا وعادة ما تكون غير ضارة، لكن الدراسات المعملية تشير إلى أنه إذا استيقظ التعرض الجديد لفيروس الهربس النطاقي الخامل، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات.

يمكن أن تتجمع بروتينات بيتا أميلويد في الدماغ على شكل لويحات، وهي مجموعات غير طبيعية من شظايا البروتين التي تعطل الإشارات العصبية، ويحافظ بروتين تاو عادة على الأنابيب الدقيقة في خطوط مستقيمة، مع الأشخاص الأصحاء، بينما في الأشخاص المصابين بالخرف، يصبح تاو معيبًا وتبدأ الأنابيب الدقيقة في الالتواء والتشابك، مما يؤدي إلى تجويع الخلايا من العناصر الغذائية.

إن كيفية ارتباط هذين البروتينين بمرض الزهايمر هو بحد ذاته موضوع نقاش مستمر، حيث فشلت الأدوية التي تستهدف تكوين اللويحات في تلبية التوقعات. ومع ذلك، فإن حقيقة أنها سمة من سمات الحالة تجعلها إشارة واضحة إلى أن شيئًا ما قد خرج عن مساره الطبيعي.

حذر بعض الخبراء غير المشاركين في الدراسة من أن التجربة لا تثبت بشكل قاطع أن هذا التفاعل هو ما يسبب مرض الزهايمر؛ لأن بناء نسيج شبيه بالدماغ خارج جسم الإنسان هو بيئة اصطناعية جدًا.

يقول باريش مالهوترا، طبيب الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن: ”هذه نتائج معملية ولا تشير بشكل مباشر إلى أن هذه الفيروسات هي السبب الرئيسي لمرض الزهايمر، لكن النتائج مهمة ويجب أن تستمر في تحفيز البحث“.

ومن شبه المؤكد أن الدراسات المستقبلية ستكشف عن الأدوار التي تلعبها الفيروسات في سلسلة الأحداث المعقدة التي تؤدي إلى تدهور الأعصاب المسؤولة عن أعراض مرض الزهايمر.