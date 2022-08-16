دراسة تغير المفاهيم السائدة عن فوائد الأطعمة

توصل باحثون في جامعة تافتس الأمريكية، إلى فوائد جديدة للأطعمة، مغايرة عن الاعتقاد السائد حول النظام الغذائي الصحي، وذلك بعد إجرائهم دراسة تجريبية لأكثر من 8 آلاف نوع من الأطعمة، والتي استمرت لمدة 3 سنوات.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الملصقات الغذائية على المنتجات الغذائية تعرض السعرات الحرارية والدهون والسكر والملح، ولكن الباحثون يقولون إن ”هذه الملصقات تتجاهل المكونات الأكثر أهمية في كل منتج غذائي“.

وابتكر الفريق البحثي في الجامعة الأمريكية، قائمة جديدة لتصنيف المحتوى الغذائي للأطعمة من الأفضل إلى الأسوأ، وذلك من حيث مكوناتها الغذائية والإضافات الأخرى، والتي تضمنت التالي:

طبق المفتول

قد ينظر البعض إلى طبق المفتول ”الكسكس“ على أنه أحد أكثر الأطعمة الصحية.

ولكن أظهرت الدراسة الجديدة أن طبق المفتول من أسوأ الأطعمة التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي؛ نظرا لأنه يحتوي على القليل من العناصر الغذائية، والكربوهيدرات البسيطة، والتي يتم تقسيمها إلى سكر أثناء الهضم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الحساء المعلب

حذرت الدراسة من تناول الحساء المعلب، حيث يمكن أن يخفض من المحتوى الغذائي بشكل كبير، وذلك إذا تمت معالجته بكثافة وتعبئته بالملح.

الأرز والبطاطا المقلية

يفترض الكثيرون أن الأرز الأبيض خيارا أكثر صحة من البطاطا المقلية.

ولكن أظهرت دراسة جامعة تافتس، أن البطاطا المقلية، أكثر صحة من الأرز الأبيض.

وأوضح الباحثون أن الأرز الأبيض يفقد جزءا كبيرا من فوائده لإزالة قشوره المليئة بالعناصر الغذائية، كما أنه مرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن.

أما البطاطا المقلية فهي سهلة الهضم لمن يعاني من مشاكل في المعدة، وهي أيضا غنية بالحديد والألياف والبوتاسيوم، ومصدر للحصول على الطاقة السريعة، خاصة بعد أداء التمرين الرياضي.

حلوى الجرانولا ومثلجات الشوكولاتة

أظهرت الدراسة الجديدة أن حلوى الجرانولا تحتوي على عناصر غذائية أقل من مثلجات الشوكولاتة.

وذلك لأن حلوى الجرانولا يمكن أن تكون مليئة بالدهون والسكر والملح وقليلة الألياف والبروتينات.

أما مثلجات الشكولاته بالبسكويت فهي غنية بمنتجات الألبان المليئة بالكالسيوم، كما وتوفر المكسرات المضافة إليها الدهون والفيتامينات الصحية.

اللبن وحليب اللوز

توفر منتجات الألبان العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب 12، وتحافظ هذه المكونات على صحة العظام وضغط الدم الصحي وتدعم جهاز المناعة، ولكنها تحتوي على الدهون المشبعة والكولسترول واللذان يمكن أن يضرا القلب بمرور الوقت.

ولكن حليب اللوز بالشوكولاتة غير المحلى أكثر صحة، فإضافة إلى كونه خاليا من منتجات الألبان ونباتيا بشكل طبيعي، فهو منخفض أيضا في السعرات الحرارية.

كما ويعتبر اللوز مصدرا جيدا لفيتامين ”هـ“ ، والذي يحافظ على صحة الجلد والعينين، وغالبا ما يكون مدعم بالكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12.

قهوة إسبريسو وكابتشينو

توصلت الدراسة الجديدة إلى أن قهوة الإسبريسو ليست الخيار الأفضل لإدراجها ضمن النظام الغذائي؛ حيث إنها مرتبطة بزيادة الكولسترول الضار في الجسم؛ ما يؤدي إلى تهيج المعدة والإصابة بالتوتر.

وأفادت الدراسة، أن الخيار الصحي هو قهوة كابتشينو الحليب منزوع الدسم، حيث تحتوي على البروتين ونسبة قليلة من الدهون المشبعة.