دراسة جديدة تكشف وجود علاقة بين نقص فيتامين د والاكتئاب‎‎

تثقل أعراض الاكتئاب كاهل العالم بسبب تأثيراته السلبية على البشر وصعوبة علاجه، فغالبًا ما تكون الفعالية العلاجية لمضادات الاكتئاب الحالية غير كافية ، ولهذا السبب تم البحث عن طرق أخرى للتخفيف من أعراض الاكتئاب عبر البحوث الغذائية.

فقد كشفت دراسة جديدة أن فيتامين د ينظم وظائف الجهاز العصبي المركزي التي ترتبط اضطراباتها بالاكتئاب، وتضمنت الدراسة مجموعة من الدراسات والتجارب السريرية حول العالم، والتي لاحظت وجود ارتباط بين أعراض الاكتئاب ونقص فيتامين د. ومع ذلك ، فإن التحليلات السابقة حول تأثيرات مكملات فيتامين (د) على الاكتئاب كانت غير حاسمة.

تنظر الدراسة الجديدة في ارتباط مكملات فيتامين (د) بالاكتئاب، وذلك اعتمادا على نتائج 41 دراسة من جميع أنحاء العالم، حققت هذه الدراسات في فعالية فيتامين (د) في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى البالغين من خلال التجارب العشوائية ذات الشواهد الوهمية في مجموعات سكانية مختلفة. وشملت الدراسات تلك التي أجريت على مرضى الاكتئاب ، وعامة السكان ، والأشخاص الذين يعانون من حالات جسدية مختلفة.

تظهر نتائج الدراسة أن مكملات فيتامين (د) أكثر فعالية من العلاج الوهمي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب. كانت هناك اختلافات كبيرة في جرعات فيتامين (د) المستخدمة ، ولكن عادة ما كانت مكملات فيتامين (د) 50-100 ميكروغرام في اليوم الواحد.

أشار الدكتور توماس ميكولا، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة والباحث بمعهد الطب السريري في جامعة شرق فنلندا، إلى أنه على الرغم من النطاق الواسع لهذا التحليل، فإن اليقين من الأدلة لا يزال منخفضًا بسبب عدم تجانس المجموعات السكانية التي تمت دراستها وبسبب خطر التحيز المرتبط بعدد كبير من الدراسات.

ويخلص ميكولا إلى أن هذه النتائج ستشجع التجارب السريرية الجديدة عالية المستوى لمرضى الاكتئاب من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الدور المحتمل لمكملات فيتامين د في علاج الاكتئاب.