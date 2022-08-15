كيف تؤثر قلة النوم على حياتنا؟

يحدث الحرمان من النوم عندما لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم باستمرار، ما يشكل تهديدا كبيرا للصحة العقلية والجسدية.

وهناك مجموعة من الآثار قصيرة المدى التي تحدث نتيجة لعدم الحصول على قسط كاف من النوم مثل تقلب المزاج وصعوبة التركيز.

كما تخلف قلة النوم آثارا طويلة المدى تعد أكثر خطورة، حيث يرتبط الحرمان من النوم بمشاكل صحية متعددة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

وكشفت عالمة النفس وخبيرة النوم، جاسمين لي لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن 5 علامات مفاجئة تكشف أن الشخص يعاني من الحرمان من النوم، وهي:

1- الرغبة في تناول الوجبات الجاهزة

الرغبة في تناول الوجبات الجاهزة أحد أعراض الحرمان من النوم؛ لأن قلة النوم تسبب تغيرا في الهرمونات المنظمة للشهية وكذلك الأيض ووظائف المخ.

وتحدث الرغبة في تناول الوجبات السريعة بسبب الرغبة الشديدة في تناول السعرات الحرارية العالية، مثل السكريات والدهون والوجبات المالحة كطريقة لزيادة مستويات الطاقة.

2- ارتفاع درجة الحرارة

يعتبر النوم أمرا حيويا لتنظيم درجة الحرارة الداخلية للجسم.

ويحدث ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب قلة النوم الجيد، وعند الشعور بالتعب بشكل أكبر، يبدأ الدماغ في السخونة الزائدة ويكون التثاؤب وسيلة لتعويض الفشل في التنظيم الحراري.

3- ضعف الذاكرة

يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على قدرة الدماغ على التعلم واسترجاع المعلومات، وأثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، ينشط الدماغ وتتم معالجة المعلومات وتخزين الذكريات الخاصة في اليوم السابق، لذا تعطل قلة النوم هذه العملية.

ويسبب الحرمان من النوم أيضا في صعوبة استيعاب المعلومات الجديدة.

وفي هذه الحالة، لا تتأثر القدرة على التذكر فقط، بل تتأثر المهارات الحركية؛ لأن قدرة الدماغ على تخزين الذاكرة تتضمن أيضا المهارات الحركية وردود الفعل الجسدية.

4- زيادة الوزن

تسبب قلة النوم أيضا إحداث تغييرات في مستويات الهرمونات التي تنظم عملية الجوع، حيث يتم إفراز هرمون اللبتين في الجسم عند الشبع، بينما يتم إفراز هرمون الجريلين عند الشعور بالجوع.

وعند المعاناة من قلة النوم، يتم إنتاج كمية أقل من هرمون الليبتين والمزيد من هرمون الجريلين، ما يسبب الشعور بالجوع بشكل أكثر وينتهي الأمر بتناول المزيد من حاجة الجسم للطعام.

كما كشفت الدراسات أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر المسؤول عن الاحتفاظ بالطاقة لاستخدامه لاحقا).

ضعف اتخاذ القرار

وكشفت الدراسات أن قلة النوم ترتبط ارتباطا وثيقا باتخاذ القرارات، حيث تبين أن الأشخاص يمكن أن يصبحوا أكثر اندفاعا عند الحرمان من النوم.

وفي دراسة نشرت في عام 2007، تم استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة تأثير قلة النوم على الدماغ، حيث وجد الباحثون أن هناك منطقة في الدماغ مرتبطة بتوقع المكافأة تسمى النواة المتكئة تصبح أكثر نشاطا في ظروف الحرمان من النوم.

وتبين أيضا أنه عند الحرمان من النوم، يبالغ الأشخاص في تقدير المكافآت المحتملة للسلوك المحفوف بالمخاطر مع التقليل من العواقب السلبية المحتملة.