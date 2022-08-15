لماذا ينصح بإضافة العنب للطعام عالي الدهون؟

ذكرت دراسة طبية أمريكية، أن إضافة العنب للطعام عالي الدهون يوميا، يمكن أن يحمي الجسم من أمراض كثيرة ويطيل العمر.

ولفتت الدراسة إلى إنه يمكن الوقاية من الأمراض المزمنة إلى حد كبير، إذا تم اتباع أسلوب حياة صحي، ذلك لأن معظم الأشياء التي يهتم بها الشخص مثل الحفاظ على الأجزاء الداخلية في الجسم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأكل الصحي.

وسعت الدراسة التي أعدها البروفسور جون بيزوتو، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة ”ويسترن نيو إنغلاند“ الأمريكية، إلى تحديد ما إذا كان العنب يمكن أن يقاوم آثار النظام الغذائي الغربي عالي الدهون.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الإثنين، أن إضافة العنب بكمية تعادل أقل بقليل من كوبين يوميًا إلى نظام غذائي غني بالدهون، سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة الدهون في الكبد وإطالة العمر.

وقالت الدراسة، إنه ”في سلسلة من التجارب، اتبعت فئران المختبر نظامًا غذائيًا عالي الدهون وحصلت على مكمل غذائي من العنب يوميًا يعادل عبوة صغيرة من الفاكهة“.

وحسب النتائج فإن قوارض المختبر كان لديها كبد دهني أقل وعاشت لفترة أطول من أقرانها، فيما أدت إضافة العنب إلى نظام غذائي غني بالدهون إلى زيادة مستويات الجينات المضادة للأكسدة وتأخير الموت الطبيعي.

وقال البروفيسور بيزوتو، إن ”التغيير الذي لوحظ في الدراسة، سيتوافق مع أربع إلى خمس سنوات إضافية في حياة الإنسان“.

وعلاوة على ذلك، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن العنب لديه إمكانية تعزيز الدماغ، وأن آثارا إيجابية على السلوك والإدراك التي كانت ضعيفة في الفئران، التي تغذت على وجبات غنية بالدهون دون الخلاصة.

وأظهرت كذلك أنه إضافة إلى الصفات الأخرى، يساعد العنب أيضًا في حرق السعرات الحرارية عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

وأشار البروفيسور بيزوتو، إلى قدرة العنب على منع الضرر التأكسدي، والمساعدة على استقلاب الأحماض الدهنية، وزيادة طول العمر عند تناوله مع نظام غذائي غني بالدهون.

وأشار البروفيسور بيزوتو، الذي ألف أكثر من 600 دراسة علمية، إلى أن هذه الدراسة تضيف بعدًا جديدًا تمامًا للقول القديم ”صحتك فيما تأكله“.