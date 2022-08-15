بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ"أوميكرون"

أعطت بريطانيا أول ضوء أخضر لجرعة تستهدف فيروس كورونا، وسلالة أوميكرون المتحورة منه.

وكانت بريطانيا أيضا أول دولة توافق على لقاح لكوفيد-19 في أواخر العام 2020.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية (إم.إتش.آر.إيه) هذا اللقاح الجديد ثنائي التكافؤ، الذي أنتجته شركة الأدوية الأمريكية ”موديرنا“، موافقة مشروطة، يوم الإثنين، باعتباره جرعة تنشيطية للكبار.

ومن المتوقع الآن أن تصدر اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية، توصية بشأن الكيفية التي يجب بها طرح اللقاح في البلاد.

وأشارت هيئة (إم.إتش.آر.إيه) إلى تحليل استكشافي ثبت من خلاله أن الجرعة تولد استجابة مناعية جيدة ضد المتحورين عن أوميكرون، بي.إيه 4، وبي.إيه 5 المهيمنين حاليا“.

واستند قرار الهيئة إلى بيانات تجارب سريرية أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت ”استجابة مناعية قوية“ ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر العام 2020.

وقالت شركة ”موديرنا“ في حزيران/ يونيو، إن بيانات التجارب أظهرت أنه عند إعطاء اللقاح باعتباره جرعة رابعة فإن هذه الجرعة المهيأة للسلالة زادت الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس بمقدار ثمانية أمثال في مواجهة أوميكرون.