وفاة سيدة مصرية بسبب نسيان طبيب "فوطة" داخل بطنها

لقت سيدة من محافظة الدقهلية في مصر مصرعها بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة، حيث نسي الطبيب المعالج ”فوطة“ داخل بطنها بعد ولادة قيصرية، ما أدى إلى إصابتها بصديد أدى إلى وفاتها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة بالدقهلية يفيد بورود بلاغ من عامل يتهم خلاله طبيب نساء وتوليد بالتسبب بموت زوجته نتيجة خطأ طبي.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى الذي وقع به الخطأ الطبي بحضور مقدم البلاغ، والذي روى ما حدث لزوجته قائلًا إنه ”ذهب بزوجته إلى المركز الطبي الخاص من أجل توليدها، ليخبره الطبيب أنها ستلد قيصريًا“.

وأضاف أن الطبيب أجرى لها عملية الولادة القيصرية، وعادت إلى منزلها، لتشعر بعدها بأيام بآلام شديدة بالبطن، فنقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وأثبتت الفحوصات وجود ”فوطة“ داخل بطنها سببت لها صديدًا وتدهورًا بالجهاز المناعي وتسممًا بالدم، لتموت بعدها بساعات.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأوقفت الطبيب، حيث أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.