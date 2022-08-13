تفاحة يوميًا تحقق "المعجزات" في انخفاض ضغط الدم

قال طبيب بريطاني معروف إن تناول تفاحة واحدة يوميًا قد يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائها على الكثير من المواد التي تمنع الأمراض.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي، الذي يقدم برامج صحية على التلفزيون البريطاني، أن بعض الأنظمة الغذائية يمكن أن تؤدي لارتفاع ضغط الدم و الكوليسترول.

وقال لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم السبت: ”الخبر السار هو أن الطعام يمكن أن يشكل أيضًا الترياق ذاته، وهناك وجبات يمكن أن تخفض ضغط الدم في غضون أسابيع“.

وأضاف: ”تجب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، لأن هذه الحالة قد تؤدي لحالات طارئة تهدد الحياة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.. ولحسن الحظ، قد يكون إجراء تعديلات صغيرة على النظام الغذائي وسيلة فعالة لخفض الضغط“.

ولفت الطبيب إلى أنه بدلًا من تناول سناك غير صحي بين الوجبات الرئيسة يمكن الاكتفاء بتفاحة والتي قال إنها تحقق ”المعجزات“.

وتابع موسلي: ”في حين أن هذا الطعام قد يكون صغيرًا جدًا، إلا أنه مليء بالعديد من الأشياء الجيدة التي تجعله فعالًا بخفض ضغط الدم المرتفع“.

وأشار إلى أن التفاح يحتوي على الألياف والفلافونويد التي تعد فعالة في الحد من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وكذلك منه الالتهابات.

ونوه إلى أن التفاح يحتوي كذلك على البريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ما يساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين ضغط الدم.

وقال: ”سبب آخر يجعل هذه الوجبة الخفيفة الرخيصة جيدة جدًا هو المحتوى العالي من مركبات الفلافونويد، خاصة في قشرتها.. كما ثبت أن تناول تفاحة واحدة يوميًا يقلل من ضغط الدم المرتفع، ويمنع خروجه عن السيطرة“.

وأضاف: ”أظهرت تجربة حديثة أجريت، غرب أستراليا، أن تناول التفاح مع القشر ساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب لدى عديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن أمراض قلبية“.