مؤشر يتنبأ بوفاة أو إعاقة مصابي الحوادث

كشف فريق بحثي مشترك بين جامعات كاليفورنيا وبنسلفانيا وميشيغان، عن ”مؤشر“ يمكن الاعتماد عليه في الوصول لتنبؤ صحيح بنسبة كبيرة، بشأن وفاة أو إعاقة المصاب في حادث.

وأوردت الدراسة، التي أشرف عليها نائب رئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا جيفري مانلي، أن ”اختبار الدم“ بعد 24 ساعة من الإصابة، يقدم تنبؤا صحيحا بمصير المصاب في الغالب، حسبما أورد موقع ”نيوروساينس“.

فاختبارات الدم في غضون 24 ساعة من الإصابة تكشف عن اثنين من المؤشرات الحيوية للبروتين في دماغ المصاب، وهما: GFAP و UCH-L1، وكلاهما يرتبط بالوفاة أو الإصابة بإعاقة شديدة، حسبما ذكر المشاركون في الدراسة.

ويقول البروفيسور مانلي، إن هذا الاكتشاف من شأنه أن يساهم في تسهيل وتسريع تشخيص حالات المصابين، وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.

واستندت الدراسة إلى فحص اختبارات الدم في يوم الإصابة لـ 1696 مصابًا ومقارنة نتائجها بتقييمات المرضى بعد 6 أشهر، والتي تراوحت بين الموت إلى الشفاء مع استئناف الحياة الطبيعية ولكن بنسبة إعاقة.

وأشار مانلي، إلى أن 1 من كل 5 مرضى ماتوا أو أصيبوا بإعاقات شديدة، فيما جاءت نتائج باقي المرضى بين الإعاقة الطفيفة والشفاء التام.

وبلغت دقة التنبؤ بالوفاة أو العجز الشديد 94% و89% على التوالي، بينما بلغت دقة التنبؤ بالإعاقات الخفيفة 69%، بحسب الخبير في معهد ”UCSF Weill“ للعلوم العصبية.

واعتبر الأستاذ بجامعة كاليفورنيا أن هكذا اكتشاف ”قد يشجع الأطباء على أن يكونوا أكثر جرأة في قراراتهم لبدء العلاج المنقذ للحياة أو مواصلته“.

ونوّه مانلي، إلى إمكانية تحديد اختبارات الدم لخيارات النقاش حول التدخل العلاجي بين الأطباء وعائلات المرضى، خاصة في حالات الإصابة الكارثية.

ويشير الخبير في طب الأعصاب إلى أن ”الإصابات الجماعية“ تحديدا تحتاج إلى سرعة في اتخاذ قرار طبي حاسم، لاسيما في حالات الحوادث المرورية، وهو ما يعزز الاكتشاف الجديد من إمكانية الوصول إليه.