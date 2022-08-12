لتخفيف وزنك بسرعة.. اتبع هذه التمارين الفعالة

يعد فقدان الوزن أكثر أهداف اللياقة البدنية شيوعًا عند ممارسة الرياضة، وللوصول إلى غايتك أنت بحاجة إلى التركيز على ثلاث خطوات مهمة..

وهذه الخطوات هي تناول الطعام بسعرات حرارية محددة أولا، والبدء بتمارين القوة ثانيا، تزامنًا مع الحصول على بعض التمارين الهوائية المتسقة ثالثا.

وعندما يتعلق الأمر بالتدريبات المطلوبة لفقدان الوزن السريع، يجب مزج التمارين منخفضة الشدة على فترات مع تمارين عالية الشدة.

وواحد من أفضل التمارين منخفضة الشدة لفقدان الدهون هو المشي، فهو رائع لتخفيف التوتر، وقد يكون تمرينًا نشطًا للشفاء.

ويكشف موقع ”إي تي إن تي“ عن أهم النشاطات والتمرينات التي يضمن دمجها حرقًا عاليًا للدهون وخسارة عالية في الوزن.

إنكلاين تريدميل ووك ”المشي المنحدر على جهاز المشي“

جهاز المشي هو جهاز تمرين ممتاز وفعال، حيث يمكنك استخدامه في أي وقت بغض النظر عن الطقس في الخارج.

ولبدء المشي بجهاز المشي المنحدر، اضبط انحدار الجهاز على 10 إلى 15 درجة والسرعة على 3.0 إلى 3.5 ميل في الساعة، ثم امش بهذه الوتيرة وحافظ عليها لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل.

المشي لمسافات طويلة في الهواء الطلق

ابحث عن مسار للمشي لمسافات طويلة في منطقتك المحلية، وحيث يوجد ارتفاع يمكنك الاستفادة من تسلق جميل وثابت الوتيرة دون رفع الجهد.

ضع في اعتبارك الطقس وقدرتك على التحمل عند اتخاذ قرار بشأن الموقع، ومن المهم أن تحصل على حذاء المشي الخاص بك، وتذكر إحضار الماء.

تراك ووركاوت

إذا كان لديك وصول إلى مسار الجري حيث تعيش، ستتمكن من أداء تمارين متنوعة منخفضة الشدة هناك.

وإلى جانب المشي بوتيرة سريعة، يمكنك الهرولة برفق لعدة دورات أيضًا، ومن المهم أن تحاول تحقيق مسافة ميل واحد إلى ميلين كحد أدنى.

ولمزيد من التحدي على المضمار، يمكنك التبديل بين تمارين المشي الطويلة مع تمارين اندفاع وزن الجسم: مثلًا جرب المشي السريع لمسافة نصف ميل، ثم قم بأداء تمرين الجري السريع لمدة 60 ثانية، ثم عد إلى المشي.. كرر لأكبر عدد ممكن من المجموعات.

الدرج

أحد التمرينات التي يتم الاستخفاف بها هو ”صعود السلالم“.

وللبدء، تحقق من المدرجات والمتنزهات، ثم قم بإجراء عدة جولات صعودًا ونزولًا، وينصح المدربون بضبط المؤقت للقيام بأطول زمن ممكن من خلال تحديك لنفسك.