تحذيرات طبية من انتشار تحدي Vabbing على "تيك توك"

حذر أطباء من تحد جديد بدأ في الانتشار مؤخرا على شبكة ”تيك توك“، يتمثل باستخدام سيدات لإفرازاتهن المهبلية كعطر يضعنه على أجسادهن.

ويحمل التحدي الجديد اسم ”Vabbing“، والذي يتضمن قيام السيدات بنثر إفرازاتهن المهبلية على مناطق الرقبة والأذنين، حيث انتشر بشكل كبير بسبب فيديو نشرته صانعة محتوى أمريكية تحمل اسم ”ماندي لي“، وفقا لـ“ديلي ميل“.

ويزعم المؤيدون لهذا التحدي الغريب، أن هذا التصرف الشاذ يرفع من فرصة جذب الرجال للسيدات، اعتمادا على نشر جزيئات الفيرومونات، وهي مواد كيميائية يفرزها الجسم لجذب الأقران من الجنس الآخر في بعض الفصائل الحيوانية.

إلا أن الرأي الطبي جاء مخالفا لذلك بشكل كامل، حيث أكد الأطباء أن طريقة جذب الجنس الآخر في البشر تختلف بشكل كبير عما تجري عليه في عالم الحيوان، محذرين أن الموضة الجديدة تحمل أضرارا صحية جسيمة، خاصة ما يتعلق بالالتهابات المهبلية، وتحديدا مرض القلاع.

وأكدت الدكتورة باراسكيفي ديميتريادي، وهي طبيبة مختصة بالأمراض النسائية في لندن، أن أضرار الموضة الجديدة قد تصل للتأثير على الخصوبة.

وأوضحت ديميتريادي أن البكتيريا المنتشرة على أصابع النساء قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض التهاب الحوض، حيث قد تنتشر البكتيريا والأجسام الفيروسية من عنق الرحم إلى بقية أعضاء الجهاز التناسلي، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في إصابة قناة فالوب بالتندب، ما يجعل من الصعب على البويضات المخصبة الوصول إلى الرحم.

وأشارت الطبيبة المتخصصة إلى أن البشر بالفعل لديهم الفيرومونات التي تجذب الجنس الآخر، ولكنها تخرج بشكل طبيعي عبر مختلف غدد الجسم، وتخرج في صور مختلفة، مثل العرق، والبول، موضحة أن ذلك لا يعني أننا علينا وضع تلك السوائل على الجلد الخارجي لأجسامنا أبدا.

كما أشار البروفيسور إيري يانسن، المختص بعلم الأعصاب في معهد ”K Leven“ ببلجيكا، إلى أن الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعابين تلتقط جزيئات الفيرومونات بواسطة عضو بجوار الأنف يُدعى ”Vomeronasal“، وهو يتواجد تحديدا أسفل سقف حلق الفم.

وأوضح يانسن في تصريحاته لموقع ”يورونيوز“، أن الفيرومونات ليست شيئًا ماديًا يتم شمه بشكل مادي وواع، وإنما هي جزيئات يرصدها جسم الإنسان بشكل لا إرادي، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن تقوم السيدات بوضع إفرازاتهن المهبلية على سطح جلودهن أبدا.