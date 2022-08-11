تعرف على "مكونات اللياقة" قبل البدء بتحسينها

من المهم أن نحسن لياقتنا البدنية بشكل كلي، حيث يجب أن تتضمن برامج التدريب تدريبا لمكونات اللياقة البدنية كلها بدلا من التركيز على أحدها فقط لما لها من فوائد مختلفة للجسم.

وفي تقرير نشره موقع ”لايف ساينس“، نشارك مكونات اللياقة وضرورة كل منها وبالتالي عند البدء بممارسة الرياضة تستطيع تحديد هدفك بوضوح وشمول:

تحمل القلب والأوعية الدموية

يصف الخبراء ”التحمل القلبي الوعائي“ بأنه قدرة الجسم على نقل الأكسجين أثناء التمرين المتواصل، ويتضح ذلك بشكل أفضل من خلال ”VO2 Max“ للفرد، وهو الحجم الأقصى للأكسجين الذي يمكنك الحصول عليه ونقله في دمك والاستفادة منه في عضلاتك.

ويساعد بناء قدرة القلب والأوعية الدموية على ”التحمل في تقليل عبء الجهد الواقع على القلب، مع تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية“، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

المرونة

المرونة هي نطاق الحركة في مفصل أو مجموعة من المفاصل، والقدرة على تحريك المفاصل بشكل فعال من خلال نطاق كامل من الحركة، وتشمل الخيارات الرياضية لتحسين مرونتك: اليوجا والبيلاتس والجمباز.

كما تؤثر المرونة المتزايدة بشكل إيجابي على ”القوة العضلية“ و“القدرة على التحمل“، كما يعتبر المختصون زيادة نطاق الحركة مكونا رئيسيا في منع الإصابات.

التحمل العضلي

التحمل العضلي هو قدرة العضلات على أداء عمل مستدام اي من خلال القدرة على تقليص العضلات بشكل متكرر لفترة طويلة من الوقت دون الشعور بالتعب.

ويتضمن التدريب لتحسين القدرة على التحمل العضلي عادة أداء تمرين مقاومة بمزيد من التكرار حيث يوصي المختصون بأكثر من 15 تكرارًا لكل مجموعة لمساعدة العضلات على مقاومة التعب، مع الحفاظ على وقت الراحة بين المجموعات في الحد الأدنى.

القوة العضلية

القوة العضلية هي قدرة العضلات على إنتاج قوة متناسبة مع المقاومة وتتم ”من خلال ضبط الحجم (التكرارات) والشدة (المقاومة / الوزن) المستخدمة في تمرين المقاومة، حيث يمكنك استهداف التدريب لتحفيز التحمل العضلي.

بالنسبة لتدريب القوة العضلية، يجب أن تكون فترات الراحة أطول بين المجموعات للسماح للعضلة بالتعافي لتكون قادرة على إنتاج تقلصات قوية في المجموعة التالية والمقصود بها ”بناء الكتلة العضلية“.

تكوين الجسم

تكوين الجسم هو ”توزيع العضلات والدهون في الجسم“، ويتم قياسه من خلال نسبة الدهون. ويميل الرياضيون إلى الحصول على نسبة دهون أقل في الجسم لأن انخفاض الدهون يحسن أدائهم الرياضي. على سبيل المثال، سيحتاج لاعب الجمباز إلى تركيبة جسم رشيق ليقذف نفسه في الهواء.

التوازن

التوازن هو أحد مكونات اللياقة التي تتعلق بقدرتك على التحكم في وضع جسمك ويمكن أن يتخذ التوازن أشكالا ديناميكية كالمشي والجري وأخرى ثابتة كالوقوف على اليدين في اليوجا على سبيل المثال.

كما أن التوازن مهم في الرياضة وفي الحياة اليومية ”حيث يساعد التدريب على التوازن في تقليل مخاطر السقوط، وهو ما قد يكون مهمًا بشكل خاص لكبار السن.“

التنسيق

التنسيق هو القدرة على استخدام جزأين أو أكثر من أجزاء الجسم معا، ويتعلق الأمر باختيار العضلات المناسبة، في الوقت المناسب، بالكثافة اللازمة لإكمال الإجراء بنجاح.

ويعتبر التنسيق مهم بشكل خاص في الرياضات التي تتطلب منك ضرب الكرة، مثل الكريكيت والتنس والجولف.

القوة والسرعة

القوة هي القدرة على تطبيق أقصى قوة في أسرع وقت ممكن. وعنصرا القوة هما“ القوة والسرعة ”(والتي تعتبر في حد ذاتها أحد مكونات اللياقة).

بالنسبة للعديد من الرياضات، فإن القوة مطلوبة أكثر من القوة أو السرعة معا، ولكن القوة وحدها لن تؤدي مباشرة إلى أداء جيد (وهذا ينطبق على كل عنصر من عناصر اللياقة).

رد الفعل

أي الوقت الذي تستغرقه للاستجابة لمحفز، مثل قدرة الملاكم على الرد على اللكمة، ويرتبط رد الفعل ارتباطا وثيقا بالاتصال بين العقل والجسم، حيث ترى عيناك المنبه، ثم يفسر عقلك، ويتفاعل جسمك وفقا لهذا التفسير.

كما يوضح الخبراء أن التجربة تلعب دورا كبيرا في وقت رد الفعل، حيث تقوم بتطوير المعرفة التي تمكنك بعد ذلك من الاستجابة بسرعة ودقة أكبر للمحفز.