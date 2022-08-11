دراسة: التفكير الجاد يُتعب الدماغ

من المعروف أن أداء الأعمال البدنية المكثفة تؤدي إلى إصابة الجسم بالتعب، ويؤكد خبراء الصحة أن ذلك طبيعيا، وسببه الحركة المستمرة للعضلات.

أما الشعور بتعب الدماغ بعد القيام بمهمة فكرية تتطلب تفكيرا جادا والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى مرحلة العصف الذهني، فلطالما كان مثارا للجدل.

وأفادت دراسات سابقة، أن الإرهاق العقلي غالبا ما يكون وهميا، ومجرد خدعة يلعبها الدماغ، لتقليل التركيز ومتابعة أشياء أقل أهمية.

اكتشاف جديد

فندت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من قسم علوم الأعصاب بجامعة ”بيتي سالبترير“ الفرنسية، ما خلصت إليه الدراسات السابقة، مؤكدة أن التعب العقلي ليس وهما، ولكنه استجابة فسيولوجية حقيقية تتضمن تراكم مادة سامة تسمى ”حمض الجلوتاميك“، في منطقة قشرة فص الجبهة للدماغ.

وذكر موقع ”زيم سينس“ للأخبار العلمية، اليوم الخميس، أن الباحثين في الجامعة الفرنسية، وجدوا أن حمض الجلوتاميك يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار؛ ما يدفع إلى اختيار مهام تتطلب قدرا أقل من التفكير.

وقال الفريق البحثي: ”نظرا لأن التعب العقلي يؤثر على عملية صنع القرار، فلا ينبغي اتخاذ قرارات مهمة عند الإصابة بالتعب العقلي“.

وأجرى الفريق البحثي بالجامعة الفرنسية، دراسة تجريبية لمعرفة سبب الشعور بالإرهاق الذهني أثناء القيام بمهام فكرية جادة.

واختبر الباحثون، الدراسة على فريقين من الأشخاص باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتم تكليف الفريق الأول بمهام تتطلب عملا معرفيا مكثفا، بينما أدى الفريق الثاني مهام عقلية سهلة نسبيا.

ولاحظ الفريق البحثي أثناء مراقبة المجموعتين لمدة يوم، أن لدى أدمغة أعضاء الفريق الأول مستويات عالية من حمض الجلوتاميك، في منطقة قشرة الفص الجبهي من الدماغ، إلى جانب مؤشرات مختلفة للإرهاق، مثل: ”انقباض حدقة العين“.

بينما كانت مستويات حمض الجلوتاميك منخفضة في أدمغة أعضاء الفريق الثاني، كما ولم يعانوا من أي إرهاق عقلي، ولم تظهر عليهم أي من علامات التعب.

وخلصت النتائج إلى أن تركيز حمض الجلوتاميك في قشرة الفص الجبهي في الدماغ، مرتبط بالإرهاق العقلي الذي ينشأ من العمل المعرفي المكثف.

ما هو حمض الجلوتاميك؟

هو ناقل عصبي مهم يلعب دورا مهما في ضمان الأداء الأمثل للدماغ من خلال مراقبة المزاج والذاكرة والقدرة على التعلم.

ولديه القدرة على تحفيز الخلايا العصبية حتى تتلقى المعلومات بسهولة، للتكيف مع مواقف الحياة المختلفة.

ولكن عندما يتراكم حمض الجلوتاميك بشكل زائد يصبح مشكلة.

آلية دفاعية

يعتقد الباحثون أن التعب العقلي الناتج عن ارتفاع مستويات حمض الجلوتاميك يمكن أن يكون في الواقع آلية دفاعية لتجنب الإرهاق.

وأوضح ماتياس بيسيجليون، الباحث المشارك في الدراسة، أن الشعور بتعب الدماغ هو عبارة عن إشارة تدعو للتوقف عن النشاط الفكري؛ للحفاظ على سلامة وظائف الدماغ.

وصفات سهلة للتخلص من تعب الدماغ

أكد الباحثون بالجامعة الفرنسية على إمكانية إعادة مستوى حمض الجلوتاميك، إلى حالته الطبيعية في الدماغ، من خلال الحصول على فترة من الاستراحة بين أداء مهمة فكرية صعبة وأخرى، ومن خلال النوم الكافي.