ما هو فيروس "لانجيا" الذي ظهر في الصين؟

اكتشف العلماء في الصين، فيروسا جديدا يسمى ”لانجيا“، من المحتمل أن يكون قد تسبب في إصابة عشرات الأشخاص منذ عام 2018، وقد يتم نقله بواسطة حيوان الزباب، الذي يشبه الفئران.

وحتى الأن تشير الدلائل إلى أن الفيروس يسبب فقط عدوى متفرقة، وأنه لا ينتقل بين البشر.

ووضع العلماء نتائجهم في ورقة بحثية نشرت الأسبوع الماضي في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

ووفقا للنتائج تم التعرف على الفيروس أول مرة عن طريق مسحة من الحلق تم جمعها من مريض كجزء من مراقبة المرض النشط الذي يختبر الأشخاص المصابين بالحمى والذين تعرضوا مؤخرا للحيوانات.

وأشار الباحثون إلى أن 35 حالة إصابة بالفيروس خلال الفترة بين أواخر 2018 وأوائل 2021، كانت موجودة حول مقاطعتي شاندون وخنان شرقي الصين.

وأوضح العلماء أن ”مجرد العثور على كائن حي دقيق في البشر لا يعني بالضرورة أنه يسبب المرض حيث لم يُعثر على مسببات المرض التي يمكن أن تفسر الأعراض التي شملت التعب والسعال إلى جانب علامات تلف الكلى وانخفاض الصفائح الدموية لدى البعض“.

ويظن العلماء أن الفيروس ينتمي إلى فصيلة فيروسات ”الهنيبا“ من ضمن عائلة Paramyxoviridae والتي تضم العديد من الفيروسات التي تسبب أمراضا معروفة للبشر مثل الحصبة والنكاف.

ويشعر العديد من العلماء بالقلق من الخطر الذي قد تشكله الفيروسات الناشئة والتي يمكن أن تنشر أمراضا معدية جديدة للبشر وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا.

ووجد العلماء أثناء بحثهم في الصين، فيروس لانجيا في مجموعة من الحيوانات بنسبة قليلة جدا، مثل الماعز والكلاب. وتم العثور على الفيروس بنسبة 27% من حيوانات الزباب البرية.

ويرى العلماء أن خطر انتقال العدوى منخفض جدا ما لم يكن الشخص يقضي وقتا طويلا في مناطق معيشة الزباب البرية.