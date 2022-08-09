دراسة: السلمون الطازج يفعل المعجزات للمصابين بارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة حديثة، أن تناول 3 غرامات يوميا من أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، المتوفرة في سمكة السلمون الطازجة كافية لخفض ضغط الدم على نحو فعال.

وتشمل نتائج الدراسة أحماض أوميغا 3 التي يمكن الحصول عليها من الطعام، كالسلمون والسردين أو من خلال المكملات الغذائية المصنعة.

يحتوي سمك السلمون الأطلسي بوزن أربع إلى خمس أوقيات (من 113.4 إلى 141.75 غرام) على حوالي 3 غرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيما تحتوي أقراص مكمل زيت السمك في المتوسط على 300 ملغم من أوميغا 3 لكل قرص.

وقال ”شينجي لي“ مدير كلية الصيدلة بجامعة ماكاو للعلوم والتقنية في الصين، ومؤلف الدراسة ”وفقا لنتائج الأبحاث التي توصلنا إليها فإن الشخص البالغ العادي قد يعاني من انخفاض متواضع في ضغط الدم نتيجة تناول حوالي 3 غرامات يوميًا من أحماض أوميغا 3“.

وذكر أنه في الوقت الذي تربط فيه الكثير من الأبحاث أحماض أوميغا 3 الدهنية بزيادة الإدراك فإن علاقتها بضغط الدم كانت أقل وضوحًا والأدلة على تأثيرها الفعال في خفض الدم لم تكن حاسمة، وهو ما أوضحته الدراسة.

واستخلصت نتائج الدارسة من بيانات 71 تجربة سريرية، أجريت في جميع أنحاء العام من 1987 إلى 2020، لدراسة العلاقة بين ضغط الدم وأحماض أوميغا 3 الدهنية DHA وEPA في البالغين المصابين أو غير المصابين بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول.

تضمنت النتائج معلومات صحية لما يقرب من 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين 22 و86 عامًا.

وتناول الأشخاص الذين خضعوا للتجارب السريرية المذكورة الكمية الموصى بها من الأحماض الدهنية من خلال الطعام أو المكملات الغذائية لمدة 10 أسابيع تقريبًا.

كان ارتفاع ضغط الدم أقل لدى الأشخاص الذين تناولوا ما بين غرامين وثلاثة غرامات من أحماض DHA وEPA الدهنية مجتمعة يوميًا مقارنة بالبالغين الذين لم يتناولوا ذلك. وأحدث تناول أكثر من ثلاث غرامات من أوميغا 3 فرقًا هائلًا لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الدهون في الدم.

ومع تناول 3 غرامات من أوميغا 3 يوميًا، انخفض متوسط ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بنحو 4.5 ملم / زئبق. فيما شهد أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفاضا في قياس ضغط الدم بمقدار 2.0 مم / زئبق.

أدى تناول 5 غرامات من أوميغا 3 إلى خفض ضغط الدم بنحو 4.0 ملم/زئبق للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. وشهد أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تناولوا 5 غرامات يوميًا من أوميغا 3، انخفاضًا متوسطًا أقل من 1.0 ملم / زئبق.