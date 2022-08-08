كيف تستخدم العلاج التقليدي لتشميع الأذن دون مخاطر؟

يعمل الشمع المحيط بالقناة السمعية والطبلة في الأذن، كمضاد طبيعي للجراثيم.

وعادة ما تنظف الأذن نفسها عن طريق دفع المادة الشمعية القديمة خارج القناة السمعية، وصنع أخرى جديدة من الشعر الميت وخلايا الجلد.

ومع ذلك، يمكن أن تتراكم هذه المادة في الأذن، وتسبب عددا من المشاكل والتي تتضمن كتم السمع والشعور بعدم الراحة.

وللتخلص من هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى إزالة زوائد المادة الشمعية في آذانهم، من خلال استخدام نوع من الشموع الاصطناعية، وذلك في علاج تقليدي شائع منذ زمن بعيد ويعرف باسم ”تشميع الأذن“.

ما هو تشميع الأذن وكيف يستخدم؟

تشميع الأذن هو عبارة عن شموع اصطناعية مصنوعة في قماش وملفوفة في أنبوب طويل.

وتستخدم كطريقة علاجية في الطب التقليدي، من خلال وضع أحد أطرافها داخل الأذن، بينما يتم إشعال الطرف الآخر.

ووفق مجلة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، فإن تاريخ هذه الطريقة من العلاج التقليدي غير واضح، ولا يوجد دليل على أن الثقافات القديمة استخدمتها لإزالة شمع الأذن أو لعلاج مشاكل أخرى بالأذن.

ومع ذلك، يزعم بعض من أخصائيي طب العلاج التقليدي المعاصرين، بأن طريقة تشميع الأذن ظهرت كعلاج منذ سنوات طويلة في الصين، والتبت، ومصر، وقبيلة الهوبي الأمريكية.

ما فوائدها العلاجية؟

ولكن بحسب موقع ”هيلث دايجيست“ للأخبار الصحية، لم يثبت أن هذه الطريقة الشائعة الاستخدام في الطب التقليدي، تزيل زوائد المادة الشمعية الطبيعية في الأذن أو تعالج أي حالة أخرى.

وعلى الرغم من أن عشاق هذه الممارسة يروجون لخصائصها العلاجية، إلا أن خبراء أمراض الأذن والسمع، يحذرون من أن طريقة تشميع الأذن ليست آمنة، وقد تسبب إصابات خطيرة مثل ”تعرض مستخدمها لحروق إذا سقط الرماد من الشمعة إلى داخل القناة السمعية“.

كما وحذرت دراسة نشرت في العام 2007، بمجلة ”كانيديان فاميلي فيسيشن“ الكندية للمعلومات الطبية، من إمكانية أن يتساقط الشمع الذائب في القناة السمعية؛ ما يتسبب في حدوث انسداد وفقدان دائم للسمع.

نصائح لتجربة آمنة

من جهته، يدعو موقع ”ويب إم دي“ الأمريكي للأخبار الصحية، الراغبين بممارسة هذه الطريقة بضرورة اتباع مجموعة من النصائح لتجربة آمنة.

ومن أبرز تلك النصائح، استشارة الطبيب أولا قبل محاولة أي علاجات منزلية.

وعند الرغبة بممارسة تشميع الأذن في المنزل يجب أن تكون بوجود شخص آخر يدير الجلسة العلاجية.

ويوصي الخبراء بوضع قاعدة الشمعة في ثقب وسط صحيفة ورقية، لمنع تساقط الرماد داخل الأذن، وكذلك، إزالة الرماد الصادر من احتراق الشمعة.

كما من الضروري وضع كوب من الماء في متناول اليد لإطفاء الشمعة بعد الانتهاء من استخدامها.

وينصح لورانس لين، أخصائي طب العلاج البديل الأمريكي، بإدخال الطرف المدبب من الشمعة برفق داخل الأذن، مع إبقائها في وضع مستقيم.

وينصح أيضا بوضع منشفة صغيرة على جانب الوجه والرقبة للحماية من الرماد المنبعث من احتراق الشمعة.