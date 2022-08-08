دراسة تتوصل إلى "طريقة سهلة" لإزالة الكرش

توصلت دراسة طبية بريطانية نشرت، يوم الإثنين، إلى أن تناول ملعقة واحدة من خل التفاح مع كوب من الماء في الصباح يمكن أن يؤدي إلى إزالة دهون البطن المعروفة بـ“الكرش“.

وأشارت دراسة ”المكتبة الوطنية للطب“ التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، إلى أن الأبحاث الأخيرة توصلت إلى أن خل التفاح له فعالية كبيرة في خفض الوزن وخاصة إزالة الدهون في محيط الخصر وعند البطن.

ولفتت إلى أن خل التفاح أصبح بمرور الوقت من مكملات إنقاص الوزن المستخدمة على نطاق واسع، مضيفة أن تناوله يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد الأكل.

ووفقا للدراسة، فإنه من خلال ”قمع الشهية“ يحد خل التفاح من كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص يوميا.

وأوضحت أن حوالي 100 غرام من خل التفاح تحتوي على أقل من 22 سعرة حرارية؛ ما يعني أنه مشروب منخفض السعرات بشكل كبير.

وقالت الدراسة، إن إضافة ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء وشربه أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن بدرجة كبيرة.

وحددت الدراسة التي استمرت 12 أسبوعا بشكل عشوائي 39 شخصا يتبعون نظاما غذائيا مقيدا بالسعرات الحرارية مع خل التفاح، أو نظاما غذائيا مقيد السعرات الحرارية بدون خل التفاح.

وأشارت إلى أن الباحثين وجدوا أنه في حين أن الأشخاص في كلا المجموعتين فقدوا الوزن، فقد فقدت مجموعة خل التفاح المزيد.

وشملت دراسة أخرى استمرت لمدة 12 أسبوعًا 144 من البالغين اليابانيين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين طلب منهم استهلاك إما ملعقة واحدة (15 مل) من الخل أو ملعقتين كبيرتين (30 مل) من الخل أو مشروبًا وهميًا يوميًا.

وقالت الدراسة: ”بالمقارنة، فإن أولئك الذين تناولوا ملعقتين كبيرتين فقدوا 3.7 رطل (1.7 كغم) وخسروا نسبة 0.9% من دهون الجسم“.

وقال فيك كوبين، خبير التغذية في مؤسسة ”ماسل فود“ البريطانية، إن ”خل التفاح يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي“.

وأضاف كوبين: ”رغم احتوائه على القليل جدا من الفيتامينات والمعادن، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تعمل على الحماية من أي تلف للخلايا تسببه الجذور الحرة المعروفة باسم الإجهاد التأكسدي“.

وأشار إلى أن خل التفاح ”متنوع الاستخدامات ويمكن استعماله بعدة طرق أخرى غير مجرد شربه“.

وأوضح أن هناك ”طريقة رائعة لإدخاله في نظامك الغذائي باستخدامه كصلصة للسلطة، أو إضافته إلى العصائر“.

وتابع: ”يمكنك أيضًا تناوله عن طريق شربه بمفرده إذا كنت تفضل ذلك، ولكن يجب تخفيفه قليلا لأنه شديد الحموضة ويمكن أن يتسبب في تلف المعدة والأسنان إذا تم تناوله بمفرده“.