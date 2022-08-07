دراسة: النساء أكثر مرونة من الرجال في التعامل مع الإرهاق

”تختلف مرونة التعامل مع حالة التعب والإرهاق باختلاف العمر والجنس“، حيث قدمت دراسة أجرتها مؤسسة ”كيسلر“ هذه الخلاصة لنتائج بحث أجراه فريق تابع لها، مشيرة إلى أن النساء أكثر قدرة على التعامل مع هكذا حالة من الرجال؛ لسبب يرتبط بنشاط أدمغتهن.

واستندت الدراسة، التي مولتها ”كيسلر“ ونفذها علماء الطب بجامعة ولاية نيوجيرسي، جلين وايلي وأماندا برا سيستو وهيلين جينوفا وجون ديلوكا، إلى متابعة التصوير العصبي للرجال والنساء من أعمار مختلفة واختلافاته في مواقف التعاطي مع حالات التعب والإرهاق، حسبما أورد موقع ”نيوروساينس“.

وأشار الموقع، المتخصص في بحوث الأعصاب والصحة العقلية، إلى أن دراسة فريق ”كيسلر“ هي الأولى في الوصول الدقيق لتأثيرات الجنس والعمر على كل حالة إرهاق، وفي الإبلاغ عن اختلافات هذه التأثيرات في نشاط الدماغ.

وقدمت الدراسة مقياسا لـ ”حالة الإجهاد“ يعتمد على تجربة الفرد الفورية في التعامل مع الإرهاق وقت الاختبار، حيث جمع الباحثون بيانات من 43 رجلًا وامرأة يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 63 عامًا.

واعتمد الاختبار على إخضاع الرجال والنساء لمهمة مرهقة ذهنيا في مركز ”روكو أورتينزيو“ للتصوير العصبي بمؤسسة ”كيسلر“، وهي منشأة متخصصة، مخصصة فقط لأبحاث إعادة التأهيل.

وعلق الدكتور وايلي على نتائج الدراسة بقوله: ”تُظهر بيانات التصوير العصبي لدينا أن دور المناطق الأمامية الوسطى من الدماغ يتغير مع تقدم العمر، وقد يستخدم الأفراد الأصغر سنًا هذه المناطق لمكافحة التعب، لكن هذا ليس هو الحال مع كبار السن. علاوة على ذلك، تشير هذه النتائج إلى أن النساء يظهرن قدرًا أكبر من المرونة عند مواجهة مهمة مرهقة“.

ورأى وايلي أن هذه الدراسة، ”خطوة أولى مهمة لتفسير علاقة التباينات في التعامل مع حالة التعب والإرهاق وارتباطهما بنشاط الدماغ“، مشيرا إلى أن ”كلا من العمر والجنس يؤثران على تلك العلاقة“ بشكل واضح.

جدير بالذكر أن مركز أبحاث مؤسسة ”كيسلر“ يمول برامج بحثية مخصصة لتحسين الوظائف الصحية ونوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الحبل الشوكي أو من تعرضوا لسكتات دماغية.