دراسة تكشف خطورة ارتفاع ضغط الدم أثناء الوقوف

نبهت دراسة طبية إلى أن ارتفاع ضغط الدم في وضع الوقوف يعتبر حالة خطرة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مجلة ”ضغط الدم المرتفع“ في لندن إلى أن ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض ظاهرية إلا أنه يعتبر حالة خطيرة تهدد الحياة.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين وجدوا أخيرا علامة يمكن أن تساعد في التنبؤ بمخاطر ارتفاع الضغط بشكل أكبر وهي تظهر أثناء الوقوف.

وقالت الدراسة: ”يجب عليك الوصول إلى جهاز مراقبة ضغط الدم عند الوقوف لأن فحص قراءتك خلال هذا الوقت يمكن أن يساعد في التنبؤ بمخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.. وبينما يتم قياس ضغط الدم عادة عندما تكون جالسًا وهادئًا، يشير البحث الجديد إلى أن قياس الضغط في وضع الوقوف يمكن أن يكون أكثر فعالية“.

ووجدت الدراسة أن الشباب ومتوسطي العمر الذين ارتفع ضغط دمهم الانقباضي أكثر من 6.5 ملم زئبقي عند الوقوف كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وأكدت الدراسة على أهمية قياس ضغط الدم عند الوقوف لدى الشباب والبالغين في منتصف العمر المصابين بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن قياس الضغط أثناء وقع الجلوس غير كافٍ، وأن هذا التغيير في القياس يمكن أن يساعد في العلاج المبكر وتحديد المخاطر الحقيقية.

وقال البروفسور باولو بالاتيني، المؤلف الرئيسي للدراسة: ”هذه النتيجة قد تستدعي بدء علاج لخفض ضغط الدم بما في ذلك الأدوية في وقت مبكر للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم“.

وأضاف أنه عادة ما ينخفض ضغط الدم الانقباضي قليلا عند الوقوف.

وأوضح أن البحث الجديد شمل تقييم ما إذا كانت الاستجابة المعاكسة أي ارتفاع كبير في ضغط الدم الانقباضي أثناء الوقوف يمكن أن تشكل عامل خطر للنوبات القلبية وغيرها من الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة.

وأشار إلى أن التجربة شملت ما يقرب من 1207 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 عامًا، وأن فريق البحث نظر في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج في مراحله الأولى

وبين أنه تم تعريف هذه المرحلة على أنها ضغط الدم الانقباضي 140-159 مم زئبق و / أو ضغط الدم الانبساطي 90-100 مم زئبق.

وعلاوة على ذلك، كان يُعتقد أن جميع المشاركين معرضون لخطر منخفض لأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية وفقا للدراسة التي أوضحت أن الباحثين أخذوا ست قراءات لضغط الدم لكل مشارك في أوضاع بدنية مختلفة.

كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والتدابير المخبرية وحدوث الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية مثل النوبات القلبية.

وخلال فترة المتابعة، شهد 105 أشخاص حالة كبيرة في القلب والأوعية الدموية، وكان الأكثر شيوعًا هو النوبات القلبية وآلام الصدر والسكتات الدماغية المرتبطة بالقلب.

وقال بالاتيني: ”أكدت نتائج الدراسة فرضيتنا الأولية وهي أن الزيادة الواضحة في ضغط الدم من وضع الاستلقاء إلى الجلوس وإلى الوقوف يمكن أن تكون ذات أهمية تنبؤية في التشخيص لدى الشباب المصابين بارتفاع ضغط الدم“.