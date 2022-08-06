طبيبة: هذا النظام الغذائي يساعد على منع الإصابة بالسرطان

قالت طبيبة بريطانية معروفة، إن النظام الغذائي القائم على النباتات بما فيها الفواكه والخضروات والألياف يساعد على منع الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الدكتورة شيرين قسام، استشارية أمراض الدم وطبيب معتمد في طب نمط الحياة من وزارة الصحة البريطانية أن هناك دلائل متزايدة على أن بعض الأطعمة يمكن أن توفر وقاية كافية من أمراض السرطان.

ولفتت إلى أن السرطان يقتل ملايين الأشخاص كل عام على الرغم من مليارات الدولارات التي يتم جمعها واستثمارها وإنفاقها على أبحاث السرطان، مشيرة إلى أن الإحصائيات الحيوية لا تظهر أي بوادر للتغيير في أي وقت قريب.

وقالت الطبيبة لصحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية اليوم السبت إنه ”مع ذلك ، فقد ظهرت التجارب الطبية أن هناك انظمة غذائية قائمة على النباتات والابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة يمكن أن تحمي من أمراض السرطان بمختلف انواعها.“

وأضافت أن ”بعض الأبحاث نصت بوضوح على أن النظام الغذائي الأمثل للوقاية من السرطان هو نظام يعتمد على نسبة متساوية تقريبًا من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا ، مع تقليل الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.“

وأرجعت الطبيبة سبب الإمكانات الوقائية للأغذية النباتية إلى ”احتوائها على الألياف ومجموعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي تعمل في تآزر في الجسم“ مضيفة أنه ”ثبت أن طريقة الأكل هذه تقلل من خطر الإصابة بالسرطان“.

وتابعت أن ”التركيز على مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الملونة المختلفة يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهو أيضًا مفتاح للوقاية من السرطان“.

وأشارت الطبيبة إلى أن كثيرا من الهيئات الصحية العالمية ذات السمعة الطيبة ترى أن الألياف على وجه الخصوص لها نتائج واعدة في الوقاية من السرطان.

ولفتت إلى تقرير طبي أخير أصدره ”مستشفى مايو“ الأمريكي جاء فيه أن “ الأطعمة النباتية لها تأثير فعال في منع السرطان من خلال زيادة استهلاك الألياف“ لافتة إلى دراسة وجدت أن بعض النساء اللائي تناولن وجبات غنية بالألياف كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25% في وقت لاحق من الحياة.

وقالت الطبيبة: ”وجدت أبحاثا أخرى أن كل 10 غرامات من الألياف يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10%“ مضيفة أن دراسات أخرى وجدت أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.