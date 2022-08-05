غناء الأمهات لأطفالهن يحميهم من السمنة والإدمان

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن ”غناء“ الأمهات لأطفالهن يحميهم من خطر الإصابة بالسمنة والإدمان.

وقالت الدراسة إن هذا الغناء ”يسهم بشكل مهم في تحقيق التنظيم الذاتي للعقل والعاطفة لدى الأطفال وبالتالي حمايتهم في سنوات بلوغهم، من أخطار عدة، بينها السمنة والإدمان“.

واستند البحث الجديد الذي أجراه فريق يقوده أستاذة العلاج بالموسيقى في جامعة ”ميامي فروست“، شانون دي ليتوال، إلى ملاحظة استجابات الأطفال، اللحظية واللاحقة، لغناء أمهاتهم، ومدى تأثيرها على حياتهم العقلية والاجتماعية، حسبما أورد موقع ”نيوروساينس“.

ولاحظت دي ليتوال، أن غناء الأمهات يساعد الأطفال على تعلم ”تنظيم عواطفهم“، ما يدعم صحة تنشئتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية لاحقا.

وعلى الرغم أن البعض يرى أن الغناء للأطفال هو شيء تفعله معظم الأمهات بشكل طبيعي، حتى دون إدراك فوائده، لكن فريق ”ميامي“ البحثي يؤكد أن الغناء الموجه للأطفال ”قد لا يكون غريزيًا“، خاصة لدى الأمهات اللاتي يعانين ظروفا صعبة، بلغت بهن حد الاكئتاب أو التعرض للعنف المنزلي أو إدمان المخدرات.

وأشارت الباحثة إلى أهمية تشجيع هؤلاء الأمهات على تقديم ”هذا الشكل الفريد من الرعاية لأطفالهن“ عبر الغناء الموجه لهم، باعتباره ”طريقة تواصل“ يمكن لمعظم الأطفال التعرف عليها والاستجابة لها.

وليكون غناء الأمهات مجديًا يجب أن تكون الأم منتبهة وحساسة لإشارات الأطفال واستجابتهم للغناء، لأن عدم الانتباه لها والتفاعل معها قد يؤثر سلبا على الأطفال، خاصة الرضع منهم.

وأكدت دي ليتوال أن ”بناء التنظيم الذاتي لعقل وعاطفة الأطفال في سن مبكرة أمر مهم للغاية؛ لأنه يساعدهم على التعامل مع الشدائد“.

ولفتت إلى أن الأطفال الذين يفتقرون إلى هكذا تنظيم ”قد يواجهون مشاكل لاحقًا في حياتهم، مثل السمنة والإدمان والعدوانية ”.

وتعمل الباحثة الرئيسية في دراسة جامعة ”ميامي“ على التعاون مع برنامج التدخل المبكر في قسم علم النفس في مركز ”ليندا راي“؛ لإنشاء برنامج تدريب يوجه الأمهات في ممارسة الغناء الموجه لأطفالهن بشكل صحيح.

وكان مركز ”ليندا راي“، لما يقرب من 3 عقود، داعما لأبحاث الأطفال من الولادة حتى سن الثانية، ولطالما ركز اهتمامه على ”الاحتياجات التنموية للأطفال المعرضين للخطر وكيفية دعم الأمهات بشكل أفضل في بناء روابط آمنة معهم“.

وفي إطار التعاون مع جامعة ميامي، يستعد المركز لإجراء تدريب لأعداد كبيرة من الأمهات، يتضمن ”تسجيل غنائهن لأطفالهن“ وتوجيههن إلى ما ينبغي فعله للشعور بالحساسية تجاه مشاعر أطفالهن أثناء الغناء.

وستعمل دي ليتوال، عبر التدريب، على تحليل تسجيلات أصوات الأمهات، لاكتشاف التغيرات في قدرتهن على تعديل غنائهن وفقًا لمشاعر أطفالهن بمرور الوقت.