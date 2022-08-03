أداة يمكنها الحفاظ على خلايا القلب والكبد والكلى بعد الوفاة

طور باحثون من جامعة ييل الأمريكية، أداة يمكنها الحفاظ على خلايا القلب والكبد والكلى وباقي أعضاء الجسم، لمدة 6 ساعات بعد الوفاة.

ويأمل الخبراء أن تعوض هذه الأداة الحاجة الماسة لتوفير المزيد من الأعضاء البشرية في المستقبل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتوفر الأداة التي تسمى ”OrganEx“ سوائل تحتوي على مركبات تعزز الصحة الخلوية، وتمنع التهاب الأعضاء وتوقف أعضاء الجسم؛ مما يحافظ عليها لمدة تصل إلى 6 ساعات بعد وفاة الشخص.

وحققت الأداة نجاحًا كبيرًا عند تجربتها على الخنازير، حيث اكتشف الباحثون أن وظيفة الخلايا الرئيسة لا تزال نشطة في أجسام الخنازير حتى بعد 6 ساعات من وفاتها، كما تمت استعادة بعض وظائف الأعضاء بعد الموت.

ويأمل أعضاء الفريق بأن تحقق تجربتهم نتائج أكثر فاعلية في الأعضاء البشرية، وهو ما يزيد بشكل كبير من إمدادات عمليات زرع الأعضاء وتحسين وإطالة حياة الملايين في المستقبل.

من جانبه، قال أستاذ علم الأعصاب في جامعة ييل الذي قاد الدراسة، الدكتور نيناد سيستان: ”لقد تمكنا أيضًا من استعادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وهو ما أدهشنا، كما اكتشفنا عودة النشاط الكهربائي في القلب، مما سمح له بمواصلة الضخ“.

وأوضح سيستان أن الأعضاء تتضخم، وتنهار الأوعية الدموية عندما يتوقف القلب؛ مما يؤدي إلى توقف الدورة الدموية في الجسم، ولكن لم تظهر الخنازير التي خضعت للتجربة نفس علامات الانهيار، وحافظت على أداء أعضائها وبعض الوظائف الحركية أيضًا، حيث أظهرت الحيوانات حركة عضلية تلقائيًا في الرأس والرقبة حتى بعد الموت.