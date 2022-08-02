تناول هذا الزيت يخفف آلام التهاب المفاصل

قال خبير صحة بريطاني إن تناول زيت الزيتون بانتظام يمكن أن يساعد على تقليص التهاب المفاصل، وبالتالي تخفيف الألم في هذه الحالة المرضية.

وأشار ساس براساد، مؤسس شركة ”جوت كومباني“ للصحة العامة في لندن، إلى أنه من المقبول على نطاق واسع أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الصحة.

وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، فإن الهدف الرئيسي هو تقليل الالتهاب، وأن هناك بعض الأطعمة وخاصة زيت الزيتون يمكن أن تحقق هذا الهدف.

وقال براساد لصحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، الثلاثاء: ”زيت الزيتون، خاصة زيت الزيتون البكر الممتاز لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعتبر رائعًا في تقليل الالتهاب“، مضيفا أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده.

وتابع: ”من الأفضل تناوله أول شيء في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة، وبالنسبة للكمية فإن 15 مليلترًا كافية مع قليل من الليمون لجعله أكثر شهية، بينما يتمتع الجسم بفوائد عصير الليمون أيضا“.

وأوضح براساد أن هناك أطعمة أخرى لها مفعول مضاد للالتهاب، مضيفا:“ألم المفاصل عادة ما يكون من أعراض الالتهاب في الجسم، لذا للحد من ذلك يجب تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب بما فيها الأحماض الدهنية أوميغا 3″.

ولفت إلى أن تلك الأحماض تعمل على تقليل البروتينات الالتهابية في الجسم، وكذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.

وأشار براساد إلى أنه يمكن العثور على أوميغا 3 في العديد من أسماك المياه الباردة، مثل التونة والسلمون والسردين والمكسرات والبذور، أو يمكنك تناول مكمل غذائي يومي، لافتًا إلى أنه يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه الملونة أن ”تصنع المعجزات“ أيضًا للالتهابات التي تسبب آلام المفاصل.

وأضاف: ”التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد المعروف باسم الأنثوسيانين، لذا فهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن القضاء على آلام المفاصل“.

وأوضح براساد أن أعراض التهاب المفاصل تعتمد على النوع الذي يعاني منه الشخص، ولكن يمكن أن تشمل آلام المفاصل تيبسها وضعف حركة المفاصل واحمرار الجلد فوق المفصل المصاب وضعف وهزال العضلات.