دراسة: نوم الأطفال أقل من 9 ساعات يوميا يؤثر على نموهم الإدراكي

أفادت دراسة جديدة بأن النوم أقل من تسع ساعات له آثار مدمرة على الطفل، خاصة على مستوى المخ.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت يوم الجمعة الماضي في مجلة ”Lancet Child & Adolescent Health“، الصلة الوثيقة بين النوم والنمو المعرفي لأطفال المدارس.

وأشارت إلى أن ”الأطفال الذين ينامون أقل من تسع ساعات في الليلة أظهروا اختلافات كبيرة في مناطق معينة من الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية، مقارنةً بأولئك الذين ينامون من تسع إلى اثنتي عشرة ساعة الموصى بها كل ليلة“.

وبينت أن هؤلاء ”على وجه الخصوص يعانون من المزيد من الصعوبات المعرفية عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات واتخاذ القرار“.

وأوضح الباحثون أن ”هذه الاختلافات ترتبط أيضًا بقضايا أهم تتعلق بالصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق والسلوكيات الاندفاعية“.

أضرار على المدى الطويل

ووفقًا لتقرير نشره موقع ”santemagazine“ الصحي أمس الأحد، فإن الباحثين فحصوا البيانات التي تم جمعها من أكثر من 8300 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات.

وشارك هؤلاء الأطفال في دراسة التنمية المعرفية لدماغ المراهقين ”Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)“، والتي تعتبر أكبر دراسة عن نمو الدماغ وصحة الطفل تم إجراؤها في الولايات المتحدة.

وتمكن الباحثون من فحص صور التصوير بالرنين المغناطيسي والسجلات الطبية والاستبيانات التي ملأها المشاركون وأولياء أمورهم.

وقال زي وانغ، المؤلف الرئيسي للدراسة: ”وجدنا أن الأطفال الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، أقل من تسع ساعات في الليلة، كانت لديهم مادة رمادية أقل أو حجم أصغر في مناطق معينة من الدماغ المسؤولة عن الانتباه والذاكرة والتثبيط، على سبيل المثال، مقارنة بأولئك الذين لديهم عادات نوم صحية“

ووفقًا لهذا الباحث فقد ظلت هذه الاختلافات ملحوظة ”بعد عامين، وهي نتيجة مقلقة تشير إلى أضرار طويلة الأمد لمن لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم“.

وهذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي توضح التأثير على المدى الطويل لقلة النوم على الأطفال.

وأعلن ألبرت ريس، الأستاذ الفخري في جامعة ميريلاند الطبية: ”هذا اكتشاف مهم يؤكد أهمية إجراء دراسات طويلة الأمد لنمو دماغ الأطفال“.

وأضاف ريس: ”غالبًا ما يتم إهمال النوم خلال أيام الطفولة المزدحمة المليئة بالواجبات المنزلية والأنشطة اللامنهجية. ونحن الآن نرى مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه ذلك بنمو الطفل.“