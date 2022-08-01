الهند تؤكد أول وفاة بجدري القردة

قال وزير في حكومة ولاية كيرالا الهندية للصحفيين إن الولاية أكدت حدوث أول وفاة فيها بجدري القردة اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتوفي المريض يوم السبت، وأبلغت أسرته المسؤولين بأن فحوصًا أجراها المريض في الإمارات العربية المتحدة أثبتت إصابته يوم الـ21 من تموز/ يوليو المنصرم.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن ”الحالة لطالب يبلغ من العمر 16 عامًا بولاية غرب دارفور“.

وفيما يزداد عدد البلدان التي تعلن تسجيل إصابات بالمرض، قال علماء يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض ”جدري القرود“، إن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى مثليه كل أسبوعين، ما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق أشهرًا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.