علامة في الوجه تشير لهذا المرض الخطير

ذكرت دراسة طبية أن اصفرار الوجه لفترة طويلة، يمكن أن يشير للإصابة بسرطان المعدة ما يحتم على المصاب زيارة الطبيب باسرع وقت.

وأوضح ”مركز أبحاث السرطان“ في لندن، أن النمو السرطاني في المعدة يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات تحذيرية في الوجه وأجزاء أخرى في الجسم، وأنه يمكن أن يكون مشابها للإصابة باليرقان ما يعني ضرورة زيارة الطبيب وعدم الانتظار.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الجمعة: ”في المرة القادمة التي تنظر فيها في المرآة احترس من العلامات التالية، أولاً لاحظ لون بشرتك هل يأخذ صبغة صفراء لم تكن موجودة من قبل، إذا كان الأمر كذلك فقد يكون هذا مؤشرا على اليرقان“.

وأضافت: ”يؤدي اليرقان أيضًا إلى اصفرار بياض العين، و إذا لاحظت وجود اليرقان على وجهك فاتصل بطبيبك على الفور للتاكد من عدم الإصابة بالسرطان، ويمكن أن يؤدي سرطان المعدة أيضًا إلى إحساس غير مرحب به، بما في ذلك الغثيان والتعب وآلام المعدة“.

ونبه المركز في دراسته إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، يجب الانتباه إلى نزول ”براز أسود يحتوي على دم“، إضافة إلى مشكلة البلع وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.

وأوضحت أن سرطان المعدة يميل إلى الانتشار إلى الكبد عندما لا يتم اكتشافه في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن، مضيفة أنه عندما ينتشر الورم إلى الرئتين، فمن المحتمل أن يعاني المصاب من سعال متكرر وضيق في التنفس والتهابات صدرية مستمرة وشديدة.

وقالت: ”إذا كانت لديك أي أعراض استمرت لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فمن الجيد أن يقوم طبيب بفحص السبب الأساسي“، مضيفة إلى أن الطبيب سيفحص ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، فيما قد تتطلب الاختبارات الإضافية أخذ عينة من البراز واختبارات الدم، إضافة إلى الفحص العام.

وقالت الدراسة: ”سيفحص الطبيب أيضا أي مناطق منتفخة أو غير طبيعية إلى جانب فحص الصدر والبطن لمعرفة ما إذا كان يبدو طبيعيًا، وقد يطلب طبيبك تنظير المعدة في حال لم تتوصل الفحوص الأولية إلى التشخيص الملائم“.