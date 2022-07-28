السعودية.. نجاح عملية فصل التوأمين اليمنيين "مودة ورحمة"

أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأمين السياميين اليمنيين ”مودة ورحمة“ التي استغرقت بضع ساعات، مؤكدًا أنهما الآن في سريرين منفصلين.

وكان الفنان السعودي فايز المالكي، وثّق خطوات إجراء العملية بدءًا من دخول التوأمين لغرفة العمليات إلى حين نهايتها، فيما تولى الدكتور عبدالله الربيعة شرح تفاصيل العملية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها ”المالكي“ عبر حسابه في ”تويتر“، بدء العملية بفصل الكبد ثم الأمعاء على ما يبدو، بحسب ما كان أعلنه الدكتور ”الربيعة“.

ونشر الفنان السعودي من داخل غرفة العمليات، عملية الفصل بدقة، إذ قام الدكتور عبدالله الربيعة بالعد التنازلي، موثقًا آخر مرحلة لفصل التوأمين اللذين كانا ملتصقين من جهة الأمعاء.

وهلل الفريق الطبي بنجاح العملية بالتصفيق، ليعلن الدكتور ”الربيعة“ عن نقل أحد التوأمين لسرير منفصل لبدء الترميم وتقطيب الجرح، مبينا أن الفريق الطبي سينقسم في الوقت الحالي لفريقين لإنهاء المرحلة الأخيرة من العملية.

وكان أمر ملكي صدر بإجراء عملية الفصل للتوأمين ”مودة ورحمة“ في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في العاصمة الرياض.

وعرّف الدكتور ”الربيعة“ في البداية بوالديّ التوأمين، إذ قال إنهما قدِما مع طفلتيهما من محافظة عدن في اليمن، لإجراء العملية.

وفي مقاطع الفيديو للحظة بدء العملية، تحدث الدكتور عبدالله الربيعة عن المرحلة الأولى لعملية الفصل، إذ أكد أنه في البداية يتم الاستعداد لمرحلة التخدير، التي تحتاج إلى زمن ما بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، ثم يليها التعقيم وفتح الجراح، قبل أن تبدأ عملية فصل الكبد والأمعاء، وبعدها تتم إعادة الترميم وتقطيب الجراح.

وقال ”الربيعة“ إن عدد أفراد الطاقم الطبي المشرف على عملية الفصل، 28 طبيبا، وقد يصل إلى 29 طبيبا.

وأجرى الدكتور عبدالله الربيعة 52 عملية فصل توائم على مدار 32 سنة من عمله.