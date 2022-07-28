السعودية.. بدء عملية فصل التوأمين السياميين اليمنيين "مودة ورحمة"

وثق الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، اليوم الخميس، بدء عملية فصل التوأمين السياميين اليمنيين، مودة ورحمة.

وكان أمر ملكي قد صدر بإجراء عملية الفصل للتوأمين ”مودة ورحمة“ في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في العاصمة الرياض.

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ورصد الفنان ”المالكي“، في عدة مقاطع فيديو، دخول التوأمين اليمنيين لغرفة العمليات، التي يرأسها الطبيب المعروف خاصة في عمليات فصل التوائم الدكتور عبدالله الربيعة.

وعرّف الدكتور ”الربيعة“ في البداية بوالديّ التوأمين، إذ قال إنهما قدما مع طفلتيهما من محافظة عدن في اليمن، لإجراء العملية.

وكشف الدكتور عبدالله الربيعة عن المرحلة الأولى لعملية الفصل، إذ أكد أنه في البداية يتم الاستعداد لمرحلة التخدير، التي تحتاج إلى زمن ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، ثم يليها التعقيم وفتح الجراح، قبل أن تبدأ عملية فصل الكبد والأمعاء، وبعدها تتم إعادة الترميم وتقطيب الجراح.

وقال ”الربيعة“ إن عدد أفراد الطاقم الطبي المشرف على عملية الفصل، 28 طبيبا، وقد يصل إلى 29 طبيبا.

ولاحقا، وثق الفنان فايز المالكي مقطع فيديو بعد مرحلة التخدير، إذ سرد الدكتور عبدالله تفاصيلها، مبينا أن ”مرحلة التخدير انتهت، حيث يتم بعدها حقن التوأمين بإبر لتخفيف الألم بعد العملية، لمساعدتهما على الاستيقاظ بشكل أسرع وبأقل ألم ممكن“.

وفيما بعد، نشر الفنان ”المالكي“ الدقائق الأخيرة قبل عملية الفصل، وتعقيم التوأمين لبدء الجراحة.

وسبق أن توقع الدكتور عبدالله الربيعة أن تستغرق عملية فصل التوأمين ”مودة ورحمة“، قرابة 11 ساعة، مبيتاً أنها ستُجرى على 6 مراحل، يشارك فيها 28 طبيباً واختصاصياً، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأوضح في حينها ”أن التوأمين السياميين اليمنيين هما من الإناث، وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب“.

وأجرى الدكتور عبدالله الربيعة 52 عملية فصل توائم على مدار 32 سنة من عمله.