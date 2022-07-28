ما هي نظرتك إلى من يتمتعون بقدرة كبيرة على ضبط النفس؟

كشفت دراسة جديدة أن البشر اعتادو النظر إلى الآخرين، ممن يتمتعون بقدرة كبيرة على ضبط النفس، بأنهم يتسمون بنزعة آلية أقرب إلى الروبوتات، وذلك نتيجة عدم إظهارهم للدفء والنزعة الاجتماعية في التفاعل والتعاطف مع المواقف والآخرين.

واعتمدت الدراسة على عينة بحثية قوامها 2007 أفراد، تنوعت طرق التواصل معهم، بعضها كان مواجهة مباشرة تمت من خلال شبكة الإنترنت عبر الاستطلاعات الإلكترونية، والدراسة تستهدف الإسهام في الإدراك البشري والإنساني للآخرين وطريقة التعامل معهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الدراسات والأبحاث السابقة اعتادت تناول الفوائد والإيجابيات العائدة على الأشخاص من ذوي درجات ضبط النفس العالية، ونسبة ضئيلة نظرت إلى سلبيات الأمر.

وينظر البعض إلى أن وجود ثغرات وخلل في ضبط النفس لدى البشر على أنه غير مرغوب فيه، إلا أنه أحيانا يكون التخلي عن درجات ضبط النفس العالية والميل إلى إظهار المشاعر والتعاطف مسهماً في تكوين صورة ذهنية عن الشخص صاحب هذا السلوك بأنه ”أكثر آدمية وبشرية“.

وأشارت الدراسة إلى أن التحلي بدرجة عالية من الالتزام والانضباط لدى العمال، قد يتسبب لهم في مشاكل لا حصر لها وضغط كبير في بيئة عملهم، حيث إن العمال المنضبطين عادة ما يعانون من تكليفهم بمهام وظيفية أكثر من البقية، مما يتسبب في الضغط عليهم بشكل كبير.

وضربت الدراسة مثالا على ذلك بأن التوقعات المتعلقة بالأداء عادة ما تأتي مرتفعة مع الموظفين ذوي درجات ضبط النفس المتقدمة، ولكن في نفس الوقت هؤلاء يكونون أكثر عرضة للمشاكل الصحية مثل الإرهاق والاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن المفهوم اللاإنساني في علم النفس يرتبط بسلوكيات شنيعة، حيث أظهر التاريخ أن اعتماد الناس على فكرة ضبط النفس الفائق يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، مثل الحروب وتوسيع العبودية، وقد بررت الروايات اللاإنسانية المستخدمة من جانب القادة والمسؤولين العديد من الكوارث التي شهدها العالم، وعلى رأسها الوضع المزري للاجئين وكذلك للأقليات.